Thùy Tiên tung bộ ảnh ngọt ngào đầu năm, hé lộ theo đuổi diễn xuất

Mới đây trên trang cá nhân, Hoa hậu Thuỳ Tiên gây chú ý khi cập nhật bộ ảnh mới “mở bát” cho năm mới Quý Mão 2023. Không phải hình ảnh quyến rũ, sắc sảo của một beauty queen, Thuỳ Tiên khiến dân tình trầm trồ không ngớt với diện mạo trong trẻo lạ mắt.

Sử dụng lớp trang điểm nhẹ nhàng, trong veo, hoa hậu sinh năm 1998 khoe trọn đường nét hút mắt trên gương mặt “điểm 10” của mình. Xuất hiện giữa vườn hoa tươi, Thuỳ Tiên được dân tình ví “đẹp như nàng thơ mùa Xuân”. Dẫu nổi tiếng là nàng hậu đa dạng phong cách thế nhưng Thuỳ Tiên vẫn khiến công chúng bất ngờ với tạo hình mới trong bộ ảnh này. Nhiều người hâm mộ còn thích thú khuyên người đẹp theo đuổi hình ảnh ngọt ngào này trong thời gian tới.

Trước đó trong dịp giáng sinh năm 2022, Thuỳ Tiên cũng “gây bão” khi xuất hiện với diện mạo như “kẹo ngọt”. Dù chỉ diện áo thun đơn giản cùng tông make up hồng thế nhưng người đẹp đã chinh phục đông đảo khán giả khi khoe trọn nét đẹp hút mắt của mình. Kết quả, bức ảnh này đã đạt được hơn 400 trăm nghìn lượt like trên Instagram, trở thành nàng hậu có bức ảnh có lượt like khủng nhất trên mạng xã hội này.

Thông qua bộ ảnh mới trong đầu năm, Thuỳ Tiên chia sẻ rằng cô mong muốn khán giả được nhìn thấy nhiều mặt hơn ở bản thân cô. Bên cạnh việc hoạt động với tư cách là Hoa hậu Hoà bình Quốc tế, người đẹp sẽ tiếp tục duy trì việc học Thạc sĩ, kinh doanh và thử sức mình ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật. Gần nhất trong thời gian tới là lĩnh vực diễn xuất. Chính vì lẽ đó mà 2023 sẽ tiếp tục là một năm đầy năng động và bận rộn của hoa hậu Thuỳ Tiên dù cô đã bước qua nhiệm kỳ Miss Grand International.

“Hy vọng rằng khán giả sẽ tiếp tục theo dõi và dành tình cảm cho Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên bởi cô ấy không chỉ là hoa hậu mà còn có thể xuất hiện trong nhiều vai trò hơn nữa” - Thuỳ Tiên chia sẻ.

Cũng trong bộ ảnh này, Thùy Tiên khiến dân tình khó rời mắt với loạt ảnh ''gấp đôi visual" bên đàn em là hoa hậu Thiên Ân. Là những người đẹp được người hâm mộ quan tâm trong thời gian qua, chính vì đó mà khoảnh khắc này ngay khi vừa được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được ''bão like"./.