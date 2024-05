Thường xuyên lỡ thông báo trên iPhone, ấn nút này là hoàn toàn yên tâm

Có nhiều lý do khiến chúng ta lỡ những thông báo quan trọng trên iPhone. Đôi khi, một phần lỗi có thể đến từ iOS do cách sắp xếp thông báo chưa phù hợp với cách làm việc của bạn, hoặc do cài đặt tính năng tập trung mà bạn quên tắt. Đôi khi, những thông báo quan trọng có thể bị lẫn đằng sau những thông báo thường xuyên "đầy ứ" của các ứng dụng mua sắm online, đặt xe (vốn có rất nhiều quảng cáo).

Để đảm bảo thông báo của những app quan trọng nhất không bị "trôi" và để quên mất, làm lỡ công việc, bạn có thể thiết lập thông báo của từng app trên iPhone như sau:

Đầu tiên, vào Cài đặt > Thông báo > kéo xuống app muốn ưu tiên thông báo quan trọng, ở đây lấy ví dụ là Gmail.

Sau đó, hãy tick chọn tất cả các mục Cho phép Thông báo, Thông báo gấp, Màn hình khóa... bên dưới. Ở đây chú ý hai tùy chọn là Kiểu băng rôn và Nhóm thông báo.

Hãy vào 2 thiết lập tùy chọn này, với Kiểu băng rôn, hãy chọn Ổn định. Với tùy chọn này, thông báo hiện lên từ phần trên màn hình sẽ giữ nguyên cho đến khi bạn gạt đi nếu bạn đang bật máy. Việc để thông báo treo cố định như vậy có thể sẽ tạm thời delay thông báo của những ứng dụng khác, nhưng đảm bảo bạn không bao giờ lỡ ứng dụng của 1-2 ứng dụng quan trọng nhất.

Với thiết lập Nhóm thông báo, có thể để tùy chọn Theo ứng dụng để các thông báo Gmail trong trường hợp này luôn hiện trong cùng một nhóm và dễ truy cập cùng lúc.

Như vậy là xong, bạn có thể tùy chỉnh từng thiết lập theo ưu tiên độ quan trọng của các app hoặc tắt hẳn thông báo của một số app có quá nhiều quảng cáo để tránh gây loãng mục thông báo. Cuối cùng, hãy chắc chắn kết nối mạng luôn ổn định để thông báo tới không bị "delay".