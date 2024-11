Thường xuyên cắm 5 loại hoa này: Nhà không giàu cũng dư giả, gia đình thêm thuận hòa - hưng thịnh

Cắm hoa không chỉ để tăng tính thẩm mỹ, giúp nhà cửa sáng sủa hơn mà trong phong thuỷ, thú vui này còn thu tài lộc, may mắn và năng lượng tích cho không gian sống của bạn. Đặc biệt, có 5 loại hoa được xem là "thần giữ của", người ta quan niệm rằng nếu thường xuyên trưng trong nhà thì vượng khí đi lên, không giàu cũng khá giả.

1. Hoa lan

Hoa lan có vẻ đẹp thanh cao, quý phái, dùng để trang trí nhà cửa sẽ nổi bật sự sang trọng và tinh tế của không gian sống. Đặc biệt, loài hoa này còn được xem là biểu tượng của sự sinh sôi, nảy nở, phù hợp để gia tăng vượng khí và thu hút tài lộc.

Hoa lan trong phong thủy tượng trưng cho sự thịnh vượng và sung túc. Theo quan niệm xưa, hoa lan có khả năng tạo ra luồng sinh khí tốt, giúp cân bằng năng lượng trong nhà và đem lại may mắn cho gia đình. Đặt hoa lan trong nhà được cho là giúp chủ nhân làm ăn thuận lợi, thăng tiến trong công việc và có cuộc sống gia đình êm ấm.

Ngoài ý nghĩa tài lộc, hoa lan còn là biểu tượng của tình yêu chân thành và sự hòa hợp. Trong phong thủy, lan trắng tượng trưng cho sự tinh khiết, tình yêu trong sáng, còn lan hồng biểu thị sự đầm ấm và hạnh phúc gia đình. Cắm hoa lan trong nhà, đặc biệt là phòng khách hay phòng ngủ, giúp thu hút tình duyên, tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình.

2. Hoa mẫu đơn

Hoa mẫu đơn từ lâu đã được xem là “nữ hoàng của các loài hoa” bởi vẻ đẹp kiêu sa đậm chất vương giả. Đây là loài hoa nổi bật trong phong thủy, mang ý nghĩa may mắn về tình yêu và sự giàu có, đồng thời còn là biểu tượng của sắc đẹp và hạnh phúc tròn đầy. Cắm hoa mẫu đơn trong nhà không chỉ giúp không gian trở nên quyến rũ, sang trọng mà còn giúp gia đình gặp nhiều may mắn trong tài lộc và tình duyên.

Cụ thể, trong phong thủy, mẫu đơn tượng trưng cho phú quý, thịnh vượng và sự sung túc. Hoa mẫu đơn thường được trưng trong nhà nhằm kích hoạt năng lượng tài lộc, đem lại thành công, thăng tiến trong công việc, kinh doanh phát đạt và đời sống sung túc. Ngoài ra, mẫu đơn còn được tin là có khả năng xua đuổi những điều không may mắn, giúp gia đình luôn bình an, hạnh phúc.

Hoa mẫu đơn cũng được coi là “hoa của tình yêu”, giúp tăng cường vận may trong chuyện tình cảm. Đó cũng là lý do chiều chị em cài màn hình điện thoại bằng ảnh loài hoa này để "manifest" tình yêu đến. Người ta thường trưng mẫu đơn trong phòng ngủ để cầu mong chuyện tình duyên thuận lợi. Đặc biệt, mẫu đơn hồng hoặc đỏ là biểu tượng của tình yêu nồng cháy, lãng mạn, rất thích hợp cho những người đang mong muốn gặp được tình yêu đích thực hoặc cải thiện hôn nhân.

3. Hoa đồng tiền

Như cái tên, hoa đồng tiền mang vẻ ngoài rực rỡ, tươi tắn biểu tượng của sự giàu có, thành công. Với hình dáng tròn đầy và màu sắc bắt mắt, đồng tiền từ lâu đã được xem là một trong những loại hoa thu hút tài lộc và mang đến sự phát đạt, thịnh vượng cho gia đình.

Trong phong thủy, hoa đồng tiền tượng trưng cho sự trù phú và thịnh vượng, giúp gia chủ có sự nghiệp thăng tiến, công việc làm ăn phát đạt. Đồng tiền cũng có tác dụng xua đuổi năng lượng tiêu cực, mang lại cảm giác vui vẻ và năng động cho không gian sống.

Vậy nên hoa đồng tiền đặc biệt thích hợp cho những người đang muốn thúc đẩy công việc kinh doanh, cải thiện sự nghiệp và tài chính. Người ta thường cắm hoa đồng tiền vào các dịp lễ khai trương hoặc Tết để cầu mong một năm làm ăn thuận lợi, tiền vào như nước.

4. Hoa sen

Hoa sen là biểu tượng của sự thanh khiết, cao quý và tâm linh trong văn hóa phương Đông. Dù mọc lên từ bùn lầy, hoa sen vẫn giữ được vẻ đẹp tinh khiết, đại diện cho sự vươn lên mạnh mẽ và không bị vấy bẩn.

Trong phong thủy, hoa sen tượng trưng cho sự hoàn hảo và bình an. Người ta tin rằng hoa sen có khả năng xua đuổi năng lượng xấu, hóa giải những điều không may và mang lại sự an yên, cân bằng cho ngôi nhà. Hoa sen còn đại diện cho trí tuệ, sự giác ngộ và phát triển tinh thần, phù hợp với những người muốn tìm kiếm sự bình an trong cuộc sống.

Hoa sen cũng là biểu tượng của sự giàu có và tài lộc. Đặc biệt, phần hạt sen với số lượng lớn tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở, may mắn về tài chính và thịnh vượng. Trưng bày hoa sen trong nhà giúp gia đình phát triển, làm ăn thuận lợi và có cuộc sống sung túc.

Trong phong thủy, hoa sen còn mang ý nghĩa về sự hòa hợp và hạnh phúc gia đình. Hình ảnh bông sen với cánh hoa xếp chồng lên nhau, khép lại một cách hài hòa tượng trưng cho sự gắn kết, yêu thương giữa các thành viên trong gia đình. Đặt hoa sen ở phòng khách hoặc phòng thờ giúp gia đình gắn kết, các thành viên luôn biết yêu thương và sẻ chia.

5. Hoa cúc

Hoa cúc là một trong bốn loài hoa thuộc "tứ quý" (tùng, cúc, trúc, mai) và là biểu tượng của sự trường thọ, may mắn, an lành trong văn hóa Á Đông. Vẻ đẹp giản dị, tinh khôi của hoa cúc không chỉ mang đến sự thanh bình mà còn giúp gia đình thu hút nhiều năng lượng tích cực.

Trong phong thủy, hoa cúc đại diện cho sự thanh thản và bền bỉ, mang đến cuộc sống an yên và dài lâu. Người xưa tin rằng hoa cúc có thể xua tan năng lượng xấu, đem lại sự hài hòa, hạnh phúc cho gia đình.

Hoa cúc cũng được xem là biểu tượng của sự thịnh vượng và phúc lộc. Đặc biệt là cúc vàng – màu sắc tượng trưng cho tài lộc trong phong thủy – có thể giúp gia đình thu hút tiền tài, may mắn và làm ăn phát đạt. Cắm hoa cúc vàng trong phòng khách hoặc trên bàn thờ là cách tuyệt vời để kích hoạt vượng khí, tăng cường tài lộc cho gia đình.

Nguồn: Tổng hợp