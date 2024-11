Váy áo local brand Việt "chuốc say" Miss International 2024 Thanh Thuỷ

Thanh Thủy siêu xinh siêu điệu trong chiếc đầm của The Bae U Need. Thiết kế trễ vai giúp nàng tôn trọn bờ vai và phần xương quai xanh quyến rũ. Sản phẩm này có giá 800.000đ, chị em có thể tham khảo để diện vào mùa thu này thì "over hợp".