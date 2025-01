Thưởng Tết tăng 13%

Liên quan tới tình hình lương, thưởng Tết và công tác bảo đảm an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi cho biết, mức thưởng bình quân Tết Nguyên đán năm nay là 7,72 triệu đồng/người, tăng 13% so với thưởng dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; trong đó, Công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 7,66 triệu đồng/người; doanh nghiệp dân doanh là 6,76 triệu đồng/người; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 8,24 triệu đồng/người.

Mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2025 cao nhất là 1,908 tỷ đồng thuộc về vị trí quản lý cấp cao tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc lĩnh vực điện tử, công nghệ thông tin ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, các doanh nghiệp còn có các hình thức hỗ trợ thiết thực khác cho người lao động trong dịp Tết như tặng quà Tết, phiếu mua hàng, lì xì, tổ chức xe đưa đón (hoặc hỗ trợ tiền tàu xe, tặng vé xe).

Đối với vấn đề an sinh xã hội, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi cho biết, thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 11/12/2024 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 18/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, để thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, trợ giúp xã hội, góp phần chăm lo đời sống cho nhân dân vui xuân, đón mừng năm mới an toàn, lành mạnh, tiết kiệm và đầm ấm trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung xây dựng kế hoạch, tổ chức thăm hỏi, tặng quà và trợ giúp xã hội cho người có công với cách mạng, các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội trong dịp Tết đảm bảo đúng đối tượng, chế độ, công khai, minh bạch, tránh trùng lặp, không để lợi dụng, trục lợi chính sách với nguyên tắc tất cả các đối tượng chính sách đều có quà và được nhận quà trước Tết.