Thương hiệu smarthome của người Việt Rạng Đông, FPT SmartHome và Lumi: Thương hiệu nào sáng giá, đủ sức vươn ra tầm quốc tế?

Khi xây một căn nhà mới hoặc mua đồ gia dụng cho chung cư, những người yêu công nghệ và thích sự hiện đại sẽ tìm đến các thiết bị nhà thông minh (Smarthome). Trong thời gian đầu phát triển, thị trường smarthome bị ‘chiếm lĩnh’ bởi những tên tuổi lớn như Google (Google Homes), Amazon (Alexa) hay Xiaomi (bóng đèn, máy lọc không khí, công tắc…), Tuya (thiết bị điều khiển mini).

Nhưng khi mảng thiết bị này phát triển mạnh mẽ hơn, thì cũng là lúc các thương hiệu Việt Nam ‘nảy mầm’ và đem tới các sản phẩm được làm bằng khối óc và bàn tay của người Việt, đem tới chất lượng không thua kém hàng ngoại nhập lại đem tới những ưu điểm khác nữa.

Tại sao lại lựa chọn đồ smarthome Việt?

Khác với những thị trường công nghệ cao có tính cạnh tranh ‘khốc liệt’ như smartphone hay laptop, ngành sản xuất đồ gia dụng của Việt Nam đã có nhiều những tên tuổi lớn không chỉ với người dân trong nước mà trên cả thị trường Quốc tế.

Như công ty Rạng Đông đã bắt đầu từ việc sản xuất bóng đèn và phích nước từ năm 1961 - hiện nay đã có mặt trên thị trường tới 63 năm. Hay với FPT hiện nay cũng đã tham gia thị trường nhà thông minh với FPT Smarthome cũng đã thành lập từ năm 1988 tức là đã hoạt động trong 36 năm. Những tên tuổi này đã có chỗ đứng trong việc sản xuất phần cứng và phần mềm, nên việc chọn mua các sản phẩm nhà thông minh từ các thương hiệu Việt này để thay thế cho sản phẩm quốc tế cũng không là điều gì quá lạ cả.

Chọn mua các sản phẩm từ thương hiệu Việt cũng đem lại 1 số ưu điểm trong mua hàng và hậu mãi. Các sản phẩm smarthome Việt Nam đang cố gắng cạnh tranh về giá so với hàng nước ngoài, hướng tới việc phổ cập nhà thông minh hơn là tiến tới thị trường cao cấp. Mua 1 - 2 món thì tiết kiệm ít, nhưng khi đã phải thay thế cả chục bóng đèn trong nhà thành loại thông minh thì sự chênh lệch sẽ tăng lên rất nhiều.

Việc xây dựng nhà thông minh cũng không chỉ đơn giản là “mua về lắp”, nếu như không có kiến thức về mảng này người dùng có thể gọi điện nhờ các tư vấn viên, thậm chí hỗ trợ tại nhà đối với các hãng lớn. Điều này là hoàn toàn không có nếu đặt mua linh kiện nhà thông minh từ nước ngoài, đa phần mọi người sẽ phải tự ‘mày mò’ lại cách sử dụng.

Đối với các sản phẩm Việt, giao diện phần mềm hay tính năng điều khiển bằng giọng nói chắc chắn sẽ được tối ưu hóa cho tiếng Việt. Đây là một ưu điểm lớn đối với những bạn không quen sử dụng tiếng Anh, người lớn tuổi. Dù sao nhà thông minh cũng cần phải đem tới sự thuận tiện cho người dùng, nếu phải dùng một ngôn ngữ khác mới điều khiển được thì lại… không tiện chút nào.

Cuối cùng, nếu những món đồ smarthome có không may gặp vấn đề, thì quy trình bảo hành đối với các thương nội địa cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Thay vì phải gửi lại món đồ gặp vấn đề ra nước ngoài, hoặc thông qua một cửa hàng xách tay thì ta có thể liên lạc thẳng với hệ thống bán hàng, bảo hành trên khắp toàn quốc của Rạng Đông, FPT, Lumi… tiện hơn rất nhiều.

Vậy những thương hiệu nào đáng để tâm khi chọn mua linh kiện để xây nhà thông minh?

Rạng Đông vẫn sản xuất bóng đèn, nhưng hiện đại hơn!

Nhắc tới Rạng Đông là nhắc tới đèn chiếu sáng, và từ 1961 tới nay thương hiệu này vẫn đang sản xuất đèn! Sự khác biệt là nay, hãng đã xây dựng một hệ thống nhà thông minh mang tên RalliSmart với sản phẩm chủ đạo là đèn thông minh, đem lại giải pháp chiếu sáng - nhưng hiện đại hơn.

Đèn LED âm trần thông minh hiện được sử dụng rộng rãi ở các chung cư và nhà mới xây, hiện đã có nhiều lựa chọn tại Rạng Đông

Thương hiệu này đã có những loại đèn như Downlight, ốp trần, đèn Tracklight, đèn LED dán tường… Những chiếc đèn này có thể điều khiển bằng smartphone, điều khiển bằng giọng nói, hẹn giờ bật tắt hoặc kết hợp với những cảm biến hiện diện để tự động bật, tắt khi nhận thấy có người vào nhà.

Những tính năng thông minh của hệ thống đèn thông minh Rạng Đông

Một tính năng chúng tôi đánh giá cao là khả năng tự động điều chỉnh cường độ ánh sáng và màu sắc để phù hợp với đồng hồ sinh học của người dùng. Ví dụ như ban ngày, đèn sẽ mở hết công suất với ánh sáng trắng để mọi người cảm thấy tỉnh táo để học tập và làm việc; nhưng khi trời tối thì sẽ giảm dần cường độ và chuyển sang ánh sáng vàng cam dịu mắt, dần đưa người dùng vào giấc ngủ.

Công tắc, cảm biến thông minh từ Lumi

Lumi là một thương hiệu nhà thông minh được thành lập bởi 3 cực thành viên Robocon Đại học Bách Khoa Hà Nội, và tới nay đã xây dựng được một bộ sưu tập các sản phẩm đa dạng và vươn ra tới 4 nước bên cạnh thị trường Việt Nam: Ấn Độ, Thái Lan, Israel và Campuchia.

Dòng công tắc Luto của Lumi có độ hoàn thiện cao, đảm bảo tính thẩm mỹ cho căn nhà

Thương hiệu này nổi bật với dòng công tắc cảm ứng Luto, sử dụng những vật liệu cao cấp như nhôm cắt kim cương, mặt kính lồi, lõm để ngoài đem lại sự thông minh thì cũng đảm bảo tính thẩm mỹ cho căn nhà. Đây cũng là một hãng có khá đầy đủ những cảm biến thông minh: cảm biến hiện diện (bật tắt đèn trong phòng), cảm biến khói, cảm biến cửa để tự động hóa các sản phẩm trong phòng và cảm biến chuyển động phục vụ cho các mục đích an ninh.

FPT Smarthome đem tới giải pháp an ninh

Có một hệ thống smarthome khá đầy đủ, FPT lại được mọi người biết tới nhiều nhất với những chiếc camera an ninh “Made in Việt Nam”. Sản phẩm mới nhất của họ là chiếc FPT Camera Play 3, một chiếc camera an ninh với kích thước nhỏ gọn, kết nối qua Wifi và với mức giá không quá cao.

FPT Camera Play 3 là dòng camera an ninh mới nhất của tập đoàn FPT

Tính năng nổi bật của camera này là tích hợp AI để phát hiện sự hiện diện của con người, và có thể báo động cho người nhà biết khi có người đang cố gắng xâm nhập vào nhà. Ngoài ra đây cũng có thể dùng làm thiết bị liên lạc 2 chiều giữa người trong nhà và khách, vì tích hợp luôn microphone và loa đàm thoại bên cạnh camera.

Thương hiệu nào sáng giá nhất?

Nói đi thì cũng phải nói lại, các thương hiệu smarthome Việt vẫn có những hạn chế riêng so với những tên tuổi từ nước ngoài. Về quy mô triển khai phần mềm, sự đa dạng về hệ sinh thái thiết bị chắc chắn Rạng Đông, FPT Smarthome hay Lumi sẽ không thể so sánh được với những ‘ông lớn’ công nghệ như Google, Xiaomi hay Amazon.

Để có thể vươn tầm quốc tế, cạnh tranh một cách sòng phẳng hơn thì các thương hiệu Việt cần phải hoàn thiện thêm bộ sưu tập sản phẩm của mình, hãy học tập Xiaomi khi có thể ra mắt bất cứ một sản phẩm gia dụng nào mà bạn cần, tạo nên một hệ sinh thái đa dạng tới mức “cái gì cũng có”! Chỉ khi đó, một hệ thống smarthome mới hoạt động nhịp nhàng với nhau, tạo sự thuận tiện tối đa cho người dùng.

“Đường dài mới biết ngựa hay”, sự thành công của từng thương hiệu cũng phụ thuộc rất nhiều vào sự ủng hộ của người dùng bằng cách mua và sử dụng các sản phẩm smarthome của họ vào cuộc sống thường nhật. Thước đo quan trọng nhất với một thương hiệu smarthome vẫn nằm ở sự đánh giá của người dùng!