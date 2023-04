Thương hiệu cưới Monique Lhuillier ra mắt tại khách sạn Lotte Hanoi

Brides by Olivia được biết đến là nhà đại diện và phân phối chính thức tại Việt Nam của nhiều thương hiệu cưới hàng đầu thế giới.

Là một trong những thương hiệu váy cưới có sức ảnh hưởng lớn trên toàn thế giới, Monique Lhuillier cùng Bộ sưu tập váy cưới xa hoa là ước mơ của hàng triệu cô dâu bởi sự cầu kỳ và tinh xảo trong từng thiết kế. Mỗi một mùa thời trang, nhà mốt tài ba lại thổi hồn vào từng kiệt tác với một vẻ đẹp mới. Được mệnh danh là "Thương hiệu váy cưới của những ngôi sao", danh tiếng của những mẫu váy cầu kỳ, đẳng cấp của Monique luôn là cái tên "chọn mặt gửi vàng" tạo nên hình ảnh hoàn hảo cho Britney Spears, Avril Lavigne, Pink, Reese Witherspoon, Ashlee Simpson, ngọc nữ Tăng Thanh Hà… trong trang phục cưới.

Ngày 08/04 vừa qua, Sự kiện ra mắt thương hiệu Monique Lhuillier tại Việt Nam mang tên "Private Show with Monique Lhuillier" đã diễn ra bởi Brides by Olivia và đơn vị đồng tổ chức là khách sạn 5 sao quốc tế - Lotte Hotel Hanoi. Sự kết hợp giữa Brides by Olivia và Lotte Hotel Hanoi đánh dấu màn ra mắt tại Việt Nam đầy ấn tượng của nhà mốt cưới hàng đầu thế giới.

Phòng Royal Suite diễn ra sự kiện tại Lotte Hotel Hanoi (Ảnh: Bokeh Lah)

Sự kiện độc quyền "Private Show with Monique Lhuillier" được diễn ra trong không gian thân mật và xa hoa tại phòng Royal Suite, khách sạn Lotte Hotel Hanoi. Brides by Olivia dẫn lối khách quan bước vào thiên đường váy cưới đẳng cấp với màn trình diễn các thiết kế mới tiêu biểu từ Monique Lhuillier. Mỗi thiết kế là một mảnh ghép mang sắc màu và vẻ đẹp riêng biệt, được kết hợp hài hòa qua những rung cảm nghệ thuật của Monique Lhuillier và sự nhạy bén với thời trang tạo nên kiệt tác hoàn chỉnh.



Hình ảnh trong sự kiện

Sự kiện ra mắt đầy ấn tượng chinh phục giới mộ điệu bởi những thiết kế xa hoa và tuyệt mỹ thuộc 3 dòng váy cưới: Bliss, Haute Couture & Platinum từ Monique Lhuillier lần đầu được trình diễn, ra mắt và phân phối tại Việt Nam bởi Brides by Olivia. Qua đó khẳng định vai trò là đơn vị tiên phong đại diện cho Monique Lhuillier tại Việt Nam.

Hình ảnh trong sự kiện (Ảnh: Bokeh Lah)

Olivia Nguyen - nhà sáng lập Brides by Olivia chia sẻ rằng hành trình mang nhà mốt đình đám Monique Lhuillier về Việt Nam không tránh khỏi những gian nan, tuy nhiên đó là quá trình đáng nhớ để giờ đây Brides by Olivia có thể tự hào khẳng định vai trò tiên phong phân phối và đại diện chính thức của Monique Lhuillier tại Việt Nam. Việc Monique Lhuillier xuất hiện tại Salon cưới Brides by Olivia đã hiện thực hóa giấc mơ váy cưới xa hoa, chạm tay vào chiếc váy hằng mong ước của cô dâu Việt, qua đó khẳng định Việt Nam là thị trường cưới tiềm năng đối với các thương hiệu cưới hàng đầu thế giới. Brides by Olivia sẽ là cầu nối giúp bạn hiện thực hóa giấc mơ trải nghiệm những chiếc váy cưới cao cấp ngay tại Việt Nam.



Tựa "làn gió mới" trong thị trường cưới trong nước, Brides by Olivia tự hào trở thành đơn vị tiên phong phân phối, đại diện độc quyền tại Việt Nam của hơn 10 tên tuổi nhà mốt cưới hàng đầu: Monique Lhuillier, Milla Nova, Marchesa, Anne Barge, Costarellos, Rosa Clara. Với chiếc váy "Made to order" độc nhất dành riêng cho mỗi cô dâu, Brides by Olivia hy vọng góp phần làm nên vẻ đẹp tự tin và khác biệt của bạn trong ngày hạnh phúc.

