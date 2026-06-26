Thương hiệu áo dài nổi tiếng Việt Nam tuyên bố tăng 20% giá sản phẩm trên sàn TMĐT vì phí quá cao, mong khách hãy đến mua trực tiếp!

Năm 2025, nền tảng phân tích dữ liệu Metric.vn thống kê đã có hơn 80.000 gian hàng rời sàn TMĐT

Sàn thương mại điện tử (TMĐT) được xem là một trong những kênh tiếp cận và "ra đơn" chính của nhiều thương hiệu, nhất là những nhà bán hàng nhỏ lẻ. Tuy nhiên, ngày càng nhiều người bán không thể trụ vững trên nền tảng và buộc phải rút lui, tìm hướng đi khác tối ưu hơn.

Mới đây, trên kênh Facebook của XÉO XỌ, thương hiệu thời trang này đã đăng tải thông báo đến người tiêu dùng liên quan đến giá thành sản phẩm. Cụ thể:

XÉO XỌ thông báo tăng giá trên sàn TMĐT

"XÉO XỌ xin gửi tới quý khách một lưu ý nhỏ về giá bán sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử.

Do áp dụng các khoản phí dịch vụ, chiết khấu và chi phí vận hành theo quy định của nền tảng, giá sản phẩm trên sàn thương mại điện tử được điều chỉnh cao hơn 20% so với giá bán tại cửa hàng và các kênh chính thức của XÉO XỌ.

Để mua sản phẩm với mức giá tốt nhất cũng như nhận được sự tư vấn đầy đủ về thiết kế, chất liệu và kích thước phù hợp, Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp hoặc ghé thăm cửa hàng của XÉO XỌ", thương hiệu cho hay.

XÉO XỌ không phải là doanh nghiệp duy nhất đang dần "tháo chạy" khỏi sàn thương mại điện tử. Năm 2025, nền tảng phân tích dữ liệu Metric.vn thống kê đã có hơn 80.000 gian hàng rời sàn TMĐT. Trên bốn sàn TMĐT lớn gồm: Shopee, Lazada, Tiki, TikTok Shop, chỉ còn khoảng 537.900 gian hàng hoạt động.

Hơn 80.000 gian hàng rời sàn TMĐT là một con số lớn chưa từng có, phản ánh sự đào thải khốc liệt. Khi những nhà bán hàng không đáp ứng được tiêu chuẩn vận hành, không theo kịp xu hướng nội dung hoặc không chịu nổi chi phí gia tăng đã phải tự rút lui. Trái lại, doanh số tập trung nhiều hơn vào các thương hiệu lớn và những đơn vị có khả năng đầu tư bài bản.

Cũng trong năm 2025, đồng loạt các sàn áp dụng chính sách tăng phí cao bất thường, từ 10-15%. Bên cạnh đó, người bán phải chịu thêm nhiều khoản phí khác như phí hạ tầng, phí hoàn hàng, phí cố định như freeship cho tới voucher, vận chuyển…

Năm 2025 có hơn 80.000 gian hàng rời sàn TMĐT - Ảnh: Dân Việt

Việc các sàn liên tục tăng và bổ sung phí, cùng cách triển khai quá nhanh khiến nhà bán không kịp xoay xở. Trong khi đó, biên lợi nhuận vốn mỏng, chỉ cần tăng thêm vài % là nhiều chủ hàng không có tiềm lực tài chính sẽ có nguy cơ lỗ nhanh.

Nếu việc tăng phí tiếp tục diễn ra, xu hướng điều chỉnh giá để bù đắp chi phí là khó tránh khỏi và khi đó người mua có thể phải trả mức giá cao hơn.

Chia sẻ với Dân Việt, ông Nguyễn Minh Đức, Phó tổng thư ký VECOM cho biết, phản ứng của các nhà bán đang khác nhau, có người tăng giá để bù phí, chấp nhận giảm biên lợi nhuận để giữ khách hoặc chuyển sang nền tảng khác. Tuy nhiên, có shop tạo ra sản phẩm có giá thành cạnh tranh và nâng cao năng lực vận hành trên sàn, từ tối ưu quảng cáo đến chi phí khuyến mãi.

Một số chuyên gia nhận định, thời kỳ tăng trưởng dễ dàng nhờ chi mạnh cho quảng cáo đã kết thúc. Việc các nhà bán nhỏ rút lui mở cơ hội cho các thương hiệu và nhà bán chuyên nghiệp tiếp quản khách hàng, đồng thời chuyển họ thành đối tác tiếp thị liên kết (affiliate). Các nhãn hàng cần đồng bộ các kênh bán và theo sát biến động ngành, đặc biệt là động thái của đối thủ và chuỗi bán lẻ, để tìm ra cơ hội tăng trưởng.