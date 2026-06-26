5 món đồ gia dụng giúp chỉ số hạnh phúc chạm level max, đời "lên hương"

Lựa chọn một món đồ gia dụng phù hợp là cách để tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất.

Trong ngôi nhà của bạn, có món đồ gia dụng nào mà từ ngày rước về, bạn thấy cuộc sống tiện lợi đến mức không thể sống thiếu nó không? Với tôi, câu trả lời nằm ở danh sách 5 trợ thủ đắc lực dưới đây. Chúng không đơn thuần là máy móc, mà là những mảnh ghép giúp nâng cấp chất lượng sống mỗi ngày. Nếu ngân sách không quá eo hẹp, tôi thành thật khuyên bạn nên sắm đủ, bởi vì trải nghiệm sớm ngày nào, bạn sẽ thấy thảnh thơi ngày đó.

1. Máy hút ẩm Xiaomi Smart Dehumidifier Lite EU BHR8374EU: Cứu tinh cho những ngày nồm ẩm

Nếu bạn đang sống ở những khu vực có mùa nồm ẩm kéo dài hoặc mùa mưa triền miên thì một chiếc máy hút ẩm công suất mười ba lít như dòng Xiaomi Smart Dehumidifier Lite này chính là chiếc bùa hộ mệnh giúp nhà cửa không bị ẩm mốc. Từ ngày có chiếc máy này, cảm giác ẩm ướt khó chịu trong chăn chiếu của gia đình tôi dường như tan biến hẳn.

Thiết bị này sở hữu ba chế độ hút ẩm linh hoạt, giúp tôi dễ dàng tùy chỉnh theo tình trạng thời tiết thực tế trong nhà. Điểm tôi thích nhất ở các sản phẩm nhà Xiaomi là khả năng kết nối thông minh qua ứng dụng MiHome hoặc Xiaomi Home trên điện thoại. Nhờ vậy, ngay cả khi đang ở cơ quan, tôi vẫn có thể bật máy trước để khi về đến nhà là không gian đã khô ráo, thoáng mát. Trong những ngày độ ẩm không khí tăng cao, tôi chỉ cần bật máy vài tiếng là thiết bị đã gom được một lượng nước lớn, giữ cho sàn nhà luôn sạch sẽ và bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

Nơi mua: Xiaomi Vietnam Brand Store

2. Máy lọc không khí cho thú cưng UVGREEN KA400: Diệt khuẩn, lọc bụi mịn, hút lông...

Lúc đầu, tôi cứ nghĩ cụm từ chuyên dụng cho thú cưng chỉ là một chiêu trò quảng cáo của nhà sản xuất. Nhưng sau một thời gian trải nghiệm chiếc UVGREEN KA400 này, tôi phải thừa nhận mình đã nhầm. Thiết bị này sở hữu lực hút vô cùng mạnh mẽ với công nghệ UVC LED kết hợp cùng hệ thống ion âm, giúp diệt khuẩn và khử mùi hôi đặc trưng của chó mèo cực kỳ hiệu quả. Hệ thống lưới lọc của máy được thiết kế chuyên trị lông thú cưng và các loại bụi mịn cứng đầu. Chỉ cần đặt máy trong không gian phòng ngủ hoặc phòng khách khoảng hai ngày, tôi đã thấy một lượng lớn lông và bụi bám gọn gàng vào màng lọc. Việc dọn dẹp cũng rất đơn giản, vừa giúp không gian sống luôn trong lành, vừa bảo vệ hệ hô hấp của cả chủ lẫn vật nuôi.

Nơi mua: UVGREEN Official Store

3. Cây lau nhà hơi nước cầm tay PerySmith: Việc nhà từ nay nhàn tênh

Đối với nhiều người, cây lau nhà hơi nước có thể là món đồ xa xỉ, nhưng nếu nhà bạn có nuôi thú cưng thì chiếc PerySmith M1Plus này lại là vị cứu tinh thực sự. Thay vì dùng chổi quét hay máy hút bụi thông thường dễ làm lông mèo bay tứ tán trong không khí, thiết bị này vừa có dây hoạt động liên tục với công suất mạnh mẽ, vừa xử lý gọn gàng bụi bẩn và khóa chặt lông dơ vào khăn lau.

Đặc biệt, hệ thống làm nóng thông minh của máy có thể tạo ra hơi nước đạt tới 150 độ C cực kỳ nhanh chóng. Luồng hơi nước siêu nhiệt này mang lại khả năng diệt vi khuẩn tối đa và đánh bật các vết bẩn khô cứng bám chặt trên sàn một cách dễ dàng. Tôi đã thử dùng máy để làm sạch các mảng bám cặn vôi khó chịu trong phòng tắm cũng như các vết dầu mỡ cứng đầu trong nhà bếp, và kết quả thực sự khiến tôi kinh ngạc.

Nơi mua: Perysmith Vietnam Store

4. Máy sấy tóc Laifen: Chăm sóc mái tóc chuẩn salon tại nhà

Có lẽ đây là một trong những thương hiệu tiên phong tạo nên làn sóng máy sấy tóc tốc độ cao tại thị trường nội địa Trung Quốc. Kể từ khi khai tử chiếc máy sấy cũ kỹ để chuyển sang dòng sản phẩm này cách đây ba năm, tôi chưa từng có ý định đổi sang bất kỳ loại nào khác. Sản phẩm có thiết kế tối giản nhưng rất sang trọng với cửa hút gió đặt ở phần dưới tay cầm, giúp tạo ra luồng gió cực mạnh. Bạn có thể cảm nhận rõ sức gió của máy mạnh đến mức đủ sức làm ngắt quãng một dòng nước đang chảy từ vòi. Nhờ vậy, tóc được sấy khô nhanh hơn gấp nhiều lần mà không cần phụ thuộc vào nhiệt độ cao, giúp bảo vệ các sợi tóc khỏi bị hư tổn. Một mẹo nhỏ cho bạn là sau một thời gian sử dụng, hãy nhớ vệ sinh màng lọc bụi ở phần đuôi máy để duy trì lực gió mạnh mẽ nhé.

Nơi mua: Shopee

5. Máy pha cà phê bán tự động Simplus kiểu Ý KFJH014FZ: Góc thư giãn nhỏ gọn cho ngày mới

Đây là một chiếc máy pha cà phê bán tự động mang đậm phong cách Ý với kích thước nhỏ gọn, cực kỳ phù hợp cho những căn hộ có diện tích khiêm tốn hoặc đặt ngay trên bàn làm việc của tôi. Nhiều người thường nghĩ việc tự mua máy pha tại nhà là lãng phí và lích kích, nhưng nếu bạn làm một bài toán kinh tế nhỏ về chi phí mua hạt, việc tự pha một ly thức uống chất lượng tại nhà vẫn tiết kiệm hơn rất nhiều so với đi mua ngoài tiệm.

Điểm khiến tôi xuống tiền cho chiếc Simplus này chính là hệ thống áp suất cao lên đến 20 Bar. Nhờ lực nén mạnh mẽ này, quá trình chiết xuất tinh chất cà phê diễn ra cực kỳ đậm đà, cho ra lớp bọt kem mịn màng, béo ngậy chuẩn vị như ngoài hàng. Máy vận hành khá đơn giản, giúp tôi có ngay một ly espresso thơm phức chỉ sau vài phút ngắn ngủi vào mỗi buổi sáng. Một điểm cộng lớn giúp tôi hoàn toàn yên tâm khi sử dụng là chính sách bảo hành một năm một đổi một từ hãng, quá hời cho một trải nghiệm nâng cấp cuộc sống hàng ngày.