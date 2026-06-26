Căn hộ tầng 2 là món hời hay "cái bẫy" của thị trường bất động sản? Có người ở 10 năm vẫn hài lòng, có người vừa gặp sự cố đã muốn bán nhà

Giá bán thấp hơn, dễ tiếp cận hơn nhưng cũng đi kèm nhiều tranh cãi. Căn hộ tầng 2 từ lâu được xem là lựa chọn "tiết kiệm" của không ít người mua nhà. Thế nhưng, với những người đã từng sinh sống tại đây, trải nghiệm thực tế lại chia thành hai thái cực hoàn toàn khác nhau: người ở cả chục năm vẫn thấy đáng tiền, người khác

Trong một dự án chung cư, những căn hộ ở tầng trung thường được săn đón nhất vì có sự cân bằng giữa tầm nhìn, độ riêng tư và khả năng lưu thông không khí. Trong khi đó, căn hộ tầng 2 thường có giá mềm hơn, đôi khi thấp hơn vài trăm triệu đồng so với những tầng đẹp trong cùng tòa nhà.

Chính mức giá hấp dẫn này khiến nhiều người sẵn sàng cân nhắc, nhất là trong bối cảnh giá nhà ngày càng leo thang.

Tuy nhiên, cũng giống như căn hộ tầng một hay các căn áp mái, tầng 2 luôn nằm trong nhóm gây nhiều tranh cãi nhất thị trường.

Người ở hơn 10 năm vẫn thấy quyết định mua nhà hoàn toàn đúng

Một chủ nhà chia sẻ rằng gia đình đã sống tại căn hộ tầng 2 gần một thập kỷ và chưa từng cảm thấy hối hận.

Lý do rất đơn giản: cuộc sống hàng ngày thuận tiện hơn nhiều so với những gì mọi người vẫn nghĩ.

Không phải phụ thuộc hoàn toàn vào thang máy, không mất thời gian chờ đợi vào giờ cao điểm và cũng ít lo lắng hơn trong trường hợp xảy ra sự cố mất điện hoặc hỏa hoạn.

Đối với người lớn tuổi hoặc gia đình có trẻ nhỏ, việc di chuyển ở tầng thấp cũng dễ dàng hơn đáng kể.

Một số căn hộ tầng 2 còn sở hữu lợi thế đặc biệt khi nằm phía trên khối đế thương mại hoặc khu dịch vụ. Khi đó, độ cao thực tế có thể tương đương tầng 3 hoặc tầng 4 của một tòa nhà thông thường.

Có gia đình còn được hưởng khoảng sân rộng phía ngoài ban công, đủ để trồng cây, phơi đồ hoặc làm khu vui chơi cho trẻ nhỏ.

Với họ, khoản tiền tiết kiệm được khi mua nhà cộng thêm những tiện ích thực tế mang lại khiến tầng 2 trở thành một lựa chọn rất đáng cân nhắc.

Nhưng cũng có người muốn bán nhà chỉ vì một sự cố

Ở chiều ngược lại, không ít cư dân cho biết điều khiến họ ám ảnh nhất khi sống ở tầng 2 là nguy cơ nước thải trào ngược.

Một chủ nhà kể rằng trong khoảng 5–6 năm đầu sau khi nhận nhà, mọi thứ diễn ra hoàn toàn bình thường.

Nhưng khi hệ thống đường ống của tòa nhà bắt đầu xuống cấp, các sự cố liên quan đến thoát nước xuất hiện ngày càng nhiều.

Lần nghiêm trọng nhất xảy ra vào buổi tối, khi nước thải từ đường ống bếp bất ngờ trào ngược qua bồn rửa rồi chảy lênh láng khắp sàn nhà.

Mùi hôi, công việc dọn dẹp kéo dài nhiều giờ và cảm giác bất lực khi không thể xử lý triệt để khiến gia đình vô cùng mệt mỏi.

Theo người này, chính sự cố đó đã khiến họ bắt đầu tính chuyện bán nhà.

"Chỉ khi gặp rồi mới hiểu vì sao nhiều người ngại mua tầng 2", chủ nhà chia sẻ.

Không chỉ nước thải, tầng 2 còn có những bất tiện khác

Thực tế, nguy cơ nước thải trào ngược không phải là nhược điểm duy nhất.

Do nằm ở vị trí thấp nên tầng 2 thường đối mặt với nhiều vấn đề giống tầng 1 hơn là các tầng cao.

Đầu tiên là vấn đề riêng tư. Khoảng cách giữa căn hộ và mặt đất không quá lớn khiến việc sinh hoạt trong nhà dễ bị người bên ngoài quan sát hơn.

Tiếp đến là côn trùng. Muỗi và các loại côn trùng khác thường xuất hiện nhiều hơn so với các tầng cao.

Nếu phía trước tòa nhà có nhiều cây xanh hoặc công trình khác, ánh sáng tự nhiên và khả năng thông gió cũng có thể bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, xét dưới góc độ đầu tư, căn hộ tầng 2 thường kém hấp dẫn hơn các tầng trung đẹp nên khả năng tăng giá hoặc thanh khoản về sau cũng có thể thấp hơn.

Vì sao vẫn có nhiều người chấp nhận mua?

Câu trả lời nằm ở giá bán.

Trong cùng một dự án, chênh lệch giữa tầng 2 và các tầng được đánh giá đẹp có thể lên tới hàng trăm triệu đồng.

Với nhiều gia đình trẻ, đây là khoản tiền không hề nhỏ.

Thay vì phải vay thêm hoặc kéo dài thời gian trả nợ, họ chấp nhận đánh đổi một phần trải nghiệm để sở hữu căn hộ có diện tích lớn hơn hoặc vị trí tốt hơn.

Đó cũng là lý do dù bị tranh cãi nhiều năm, căn hộ tầng 2 vẫn luôn có người mua.

Nếu muốn mua tầng 2, hãy kiểm tra kỹ 4 điều này

Theo kinh nghiệm của những người từng sinh sống lâu năm, người mua nên tìm hiểu kỹ trước khi xuống tiền:

- Hệ thống thoát nước của tòa nhà được thiết kế như thế nào.

- Tòa nhà đã từng xảy ra sự cố nước thải trào ngược hay chưa.

- Căn hộ có hệ thống thoát nước riêng hay dùng chung với toàn bộ trục căn hộ.

- Điều kiện ánh sáng, thông gió và khoảng cách với khuôn viên bên ngoài.

Đừng chỉ nghe tư vấn từ môi giới hoặc chủ nhà. Nếu có thể, hãy trò chuyện trực tiếp với cư dân đang sinh sống trong cùng tòa nhà để có cái nhìn thực tế nhất.

Món hời hay cái bẫy?

Thực tế, căn hộ tầng 2 không phải lúc nào cũng là "cái bẫy", nhưng cũng không hẳn là món hời cho tất cả mọi người.

Nếu tòa nhà có hệ thống thoát nước tốt, căn hộ đủ sáng, thông thoáng và mức giá thấp hơn đáng kể so với các tầng khác, đây hoàn toàn có thể là lựa chọn giúp người mua tiết kiệm một khoản tiền lớn.

Ngược lại, nếu chỉ nhìn vào giá bán mà bỏ qua những rủi ro tiềm ẩn về hạ tầng, môi trường sống hay khả năng thanh khoản trong tương lai, khoản tiền tiết kiệm được ban đầu có thể không còn là lợi thế.

Bởi với bất động sản, điều quan trọng không chỉ là mua được nhà rẻ hơn, mà là sống thoải mái trong nhiều năm sau khi đã xuống tiền.