Thương cảnh ốm 3 ngày bé gái mới tới bệnh viện rồi tử vong vì sốt xuất huyết

Ngày 11/7, Bình Dương ghi nhận thêm 1 ca tử vong do sốt xuất huyết (SXH), nâng tổng số ca tử vong do dịch này lên 9 trường hợp. Đáng chú ý, số ca tử vong chủ yếu là trẻ em.

Bệnh nhân điều trị SXH ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương

Trường hợp tử vong thứ 9 là một học sinh lớp 4 trên địa bàn TP Thủ Dầu Một. Theo người thân, trước đó em này từ Tây Ninh về Bình Dương rồi sốt, trong hai ngày 1 và 2/7, gia đình cho uống thuốc hạ sốt, đến ngày 37 không đỡ nên đưa vào một bệnh viện tư trên địa bàn điều trị. Cùng ngày, bệnh viện này đã chuyển bé gái lên tuyến trên là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Đến 4/7, bệnh viện đa khoa tỉnh tiếp tục chuyển em lên Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP HCM), khi đưa xuống đây thì máu đã có hiện tượng đông. Các bác sĩ tiến hành lọc máu nhưng tiểu cầu rất thấp nên tiên lượng xấu. Ngày 11/7, gia đình xác nhận bé gái đã không qua khỏi.

Ông Nguyễn Hồng Chương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết tình hình dịch bệnh SXH đang có chiều hướng gia tăng trên địa bàn tỉnh. Đến nay toàn tỉnh ghi nhận có 7.282 ca mắc SXH, tăng 44,1% so với cùng kỳ năm 2021 (địa phương có số ca mắc cao gồm Tân Uyên 1402 ca, Dĩ An 1.269 ca, Thuận An 1089 ca, Thủ Dầu Một 989 ca, Bến Cát 911 ca, Phú Giáo 541 ca, Bàu Bàng 493 ca, Dầu Tiếng 457 ca, Bắc Tân Uyên 131). Bình Dương cũng đã ghi nhận gần 1.300 ổ dịch SXH.

Theo báo cáo của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương, trong 6 tháng đầu năm 2022, có 50 trường hợp nặng phải chuyển viện lên tuyến trên và 1 trường hợp tử vong.

Ông Nguyễn Hồng Chương nhận định tình hình dịch bệnh trong thời gian tới có thể diễn biến phức tạp. Rất có khả năng số mắc SXH trong cộng đồng hiện nay tại Bình Dương rất lớn và tiếp tục gia tăng trong thời gian tới nên người dân tuyệt đối không lơ là, chủ quan, cần theo dõi và điều trị kịp thời hoặc chuyển tuyến các ca bệnh SXH có diễn biến nặng…