Thuốc điều trị COVID-19 bán online: Giá hàng chục triệu đồng, thật giả không ai kiểm chứng

Thời gian qua, khi số ca F0 điều trị tại nhà tăng cao ở TP. Hồ Chí Minh, nhiều loại thuốc chưa được cơ quan thẩm quyền cấp phép lưu hành, mua bán, sử dụng nhưng vẫn được rao bán tràn lan trên các trang mạng xã hội và cả tại các quầy thuốc. Đây là những nguy cơ tiềm ẩn ảnh hưởng xấu đến chính sức khỏe của người sử dụng.

Loại thuốc C có tên Molnupiravir đang được các trạm y tế sử dụng cho F0 điều trị tại nhà. Tuy nhiên, do chưa đánh giá được hết dược chất tác động đến sức khỏe người sử dụng nên người bị nhiễm COVID-19 phải ký cam kết đồng ý khi sử dụng thuốc.

Loại thuốc này hiện được ngành y tế quản lý khá chặt chẽ và chưa cấp phép lưu hành ra thị trường nhưng thực tế lại đang được rao bán tràn lan trên các trang mạng xã hội.

Theo Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, qua quá trình thử nghiệm lâm sàng, Molnupiravir có hiệu quả tích cực trong việc điều trị F0 và loại thuốc này bỗng nhiên trở thành hàng hiếm. Thế nên, nhiều người thậm chí không mắc bệnh vẫn muốn mua để dự trữ, bất chấp chất lượng và giá thuốc được rao bán lên tới 15 triệu đồng/hộp.

Theo quy định, thuốc điều trị COVID-19 có 3 loại, gói A là nhẹ nhất, các cơ sở y tế, nhà thuốc tư nhân được bán tự do. Gói B cũng được phép bán nhưng buộc phải có đơn của bác sĩ. Riêng gói C phải do bác sĩ trực tiếp chỉ định và cấp phát tại các bệnh viện, cơ sở y tế, không được phép mua bán trên thị trường bởi các yêu cầu chuyên môn ngặt nghèo.