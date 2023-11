Thuê xe máy để tự đi chơi ở Hội An, 2 vị khách Tây gặp tình huống "hú hồn"

Đi du lịch tại Hội An nói riêng và ở nhiều địa điểm tại Việt Nam nói chung hiện nay có dịch vụ cho thuê xe máy để du khách tự trải nghiệm. Hình thức này được rất nhiều người ưa chuộng bởi nó không chỉ có chi phí rẻ hơn mà còn thuận tiện hơn trên hành trình di chuyển, du khách cũng có thể tự mình khám phá mọi thứ. Đặc biệt, không chỉ thu hút du khách trong nước, dịch vụ cho thuê xe máy tại các địa điểm du lịch này cũng được không ít các vị khách Tây lựa chọn.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như mới đây không xuất hiện tình huống "dở khóc dở cười" của 2 vị khách Tây đi xe máy tại Hội An. Theo đoạn clip được một dân mạng ghi lại, 2 cô gái này tự lái xe máy để khám phá phố cổ. Tuy nhiên, không rõ do tay lái chưa vững, chưa quen đường hay có sự cố gì mà xe của 2 cô nàng này lao thẳng vào thành cầu gỗ. Cú va chạm khiến cho một số thanh gỗ trên thanh cầu bị gãy rời ra và rơi xuống nước còn chiếc xe máy thì mắc kẹt lại.

Tình huống "hú hồn" của 2 cô gái Tây khi tự lái xe máy du lịch tại Hội An (Nguồn: @huongsori_1982)

Dù khá nguy hiểm, tuy nhiên vẫn còn may mắn khi chiếc xe bị kẹt lại chứ chưa lao xuống dòng nước. Và cũng may là 2 cô nàng du khách này không bị ảnh hưởng quá nghiêm trọng. Sau đó, người dân xung quanh và các vị du khách khác cũng đã tới giúp đỡ, gỡ chiếc xe máy ra khỏi thành cầu giúp 2 cô nàng này.

Người dân và các vị du khách khác tới "giải cứu" chiếc xe máy (Nguồn: @huongsori_1982)

Hội An là một trong những địa điểm du lịch của Việt Nam nhận được sự yêu mến của rất nhiều du khách quốc tế. Không chỉ có cảnh vật yên bình của một khu phố cổ đẹp mê mẩn, Hội An còn có rất nhiều trải nghiệm thú vị khác như đi thuyền, thả đèn trên sông, trải nghiệm ẩm thực Hội An, đi dạo, ngắm cảnh phố cổ...

Đi Hội An, nhiều du khách lựa chọn thuê xe đạp để tự đi dạo ngắm cảnh và trải nghiệm. Ngoài ra cũng có những người chọn thuê xe máy như 2 vị khách Tây trên để có thể tự đi đến những địa điểm xa trung tâm hơn.

Rất nhiều trải nghiệm tại Hội An (Nguồn: TikTok @medanang)

Câu chuyện của 2 vị khách Tây trên cũng là một tình huống mà chúng ta nên đề phòng, thật sự cẩn thận khi di chuyển bằng xe máy đi du lịch như vậy. Bởi những chiếc xe đi thuê có thể sẽ khiến bạn đi lại khó khăn hơn do không quen xe. Cùng với đó thì đường sá tại một nơi lạ cũng khiến việc tự di chuyển bằng xe máy gặp khó khăn hơn đôi chút. Vì vậy, nếu thuê xe máy để khám phá địa điểm du lịch, hãy thật sự cẩn thận khi di chuyển nhé!