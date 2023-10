Những quán cà phê ở Hà Nội được khách Tây không ngừng lăng xê: Nơi xúc động nghẹn ngào, nơi độc đáo thú vị

Cà phê Việt không chỉ là một món đồ uống đơn thuần, mà nó đã trở thành một nét văn hóa trong đời sống nơi đây. Một thứ đồ uống "gốc Tây" được Việt hóa theo cách rất riêng đã tạo nên "cơn sốt" được khách du lịch yêu thích mỗi khi đến với đất nước này. Ở Hà Nội, không thiếu quán đẹp để thưởng thức cà phê, thế nhưng có những tọa độ vô cùng ấn tượng từ không gian quán đến hương vị khiến khách nước ngoài cứ hễ đến Thủ đô là phải tìm đến check-in liền.

The Note Coffee

Nằm tại phố Lương Văn Can, Hoàn Kiếm, cách Hồ Gươm vài bước chân. The Note Coffee còn được mệnh danh là quán cà phê "Km 0 của Hà Nội" do vị trí đắc địa, ngay "trái tim" thủ đô. Xuất hiện cách đây hơn 10 năm, nhờ hình lối trang trí đặc biệt mà đến nay tọa độ này vẫn thu hút rất nhiều khách ghé đến, đặc biệt là khách Tây.

Quán cà phê nhỏ gồm 4 tầng, từ lâu đã là điểm đến quen thuộc của rất nhiều bạn trẻ và du khách nước ngoài khi có dịp ghé thăm Thủ đô. Ảnh: @fallomi

Thọat nhìn từ bên ngoài có lẽ quán cà phê này không có gì nổi bật, tuy nhiên chỉ cần vừa bước vào bên trong cửa quán, đập vào mắt du khách sẽ là những miếng giấy ghi chú đầy đủ màu sắc có mặt ở khắp nơi. Điểm đặc biệt là những tờ ghi chú ở đây do chính những du khách đã ghé qua để lại. Tại mỗi bàn trong quán cà phê có bày sẵn bút và những tờ ghi chú đủ màu sắc. Du khách chỉ việc viết lên lời chào, những dòng tâm sự hay bất cứ thứ gì, và dán chúng ở bất cứ đâu trong quán mà mình muốn. Ban đầu, những mảnh giấy ghi chú chỉ được dán trên tường. Nhưng nhiều năm trôi qua, chúng đã lấp đầy hết các mặt tường, thậm chí trên bàn ghế, cửa sổ và cả trần nhà... Bất cứ bề mặt phẳng nào cũng được dán chi chít ghi chú, thậm chí xếp chồng lên nhau không theo bất kỳ quy tắc nào.

Du khách đến đây rất thích thú check-in với những tờ note đặc biệt này. Ảnh: Faloomi, The Coffe Note.

Nhiều du khách người nước ngoài đã ghi lại trải nghiệm quán cà phê độc lạ này trong chuyến du lịch Hà Nội của mình. Họ thấy thích thú khi đọc được dòng ghi chú của những người xa lạ, thậm chí có những vị khách chia sẻ rằng: “Đây là một trong những quán cà phê khiến tôi cười và khóc”.

Trước đó, The Note Coffee được bình chọn là một trong những quán cà phê kỳ lạ nhất thế giới do tạp chí Mỹ Newsweek xếp hạng. Địa điểm này cũng từng top 50 quán cà phê đẹp nhất thế giới được tổng hợp bởi trang Big 7 Travel của Mỹ. Không chỉ mang ý nghĩa độc đáo, quán còn có nhiều góc ảnh ấn tượng. Tới đây, thực khách có thể nhâm nhi ly cà phê trứng béo ngậy, thơm ngọt, ngắm nhìn thành phố từ trên cao - một trải nghiệm "rất Hà Nội".

Vị khách nước ngoài rất hào hứng tham quan không gian của quán và chia sẻ rằng: "Đây là một trong những quán cà phê khiến tôi cười và khóc". Ảnh: @dev_skehan

Serein Cafe & Lounge

Ngoài Hồ Gươm, Nhà thờ Lớn thì có lẽ Cầu Long Biên là một trong những điểm đến được nhiều du khách ghé thăm khi đi du lịch Hà Nội. Cây cầu bắc ngang sông Hồng này mang vẻ đẹp cổ kính, nhiều người nước ngoài chia sẻ rằng ngắm nhìn cây cầu cảm giác như ngược thời gian về hàng trăm năm trước, đó là một cảm giác rất thú vị, kiểu như du hành xuyên thời gian. Chính vì vậy, các quán cà phê view cầu Long Biên rất được ưa chuộng, một trong số đó là Serein Cafe & Lounge.

Nằm trên tầng 3 và tầng 4 của ngôi biệt thự Pháp cổ tại khu tập thể ga Long Biên, Serein Cafe là địa điểm duy nhất sở hữu tầm nhìn lý tưởng với khung cảnh toàn bộ nhịp sống xung quanh cây cầu Long Biên. Nhìn từ bên ngoài, quán nổi bật với tông màu trắng sang trọng, còn bên trong lại bao trùm bởi gam màu nâu trầm cổ điển. Bàn ghế và cách bài trí cũng mang hơi hướng phương Tây của thập niên 60, 70. Vừa uống cà phê, vừa ngắm cầu Long Biên chứng nhân lịch sử của Thủ đô lại có thêm tàu di chuyển ngược xuôi đã trở thành một trong những điểm đặc trưng mà khách quốc tế cực thích thú khi ngồi tại quán cà phê này.

Địa điểm hot rần rần trên các blog du lịch nước ngoài chia sẻ chính là ô cửa lớn hình vòm trên tâgn 4 của quán. Đây cũng được xem là ô cửa sống ảo bởi chỉ cần ngồi vào bàn và chụp ảnh từ trong ra, bắt trọn khung cảnh ngoài trời của Hà Nội. Xa xa, hình ảnh cầu Long Biên cổ kính hiện lên tạo nên một vẻ đẹp rất đặc biệt.

Cà phê Giảng

Nhắc đến cà phê ở Hà Nội có lẽ sẽ nghĩ liền ngay đến Cà phê Giảng, cái tên không ít lần xuất hiện trên truyền thông quốc tế, nổi bật với món cà phê trứng - một món đồ uống đã trở thành đặc trưng của ẩm thực Thủ đô. Bởi thế mà khi tới Hà Nội, các du khách đều muốn thưởng thức, và cà phê Giảng thì chính là một địa điểm "nhất định phải ghé".

Tồn tại ở Hà Nội ngót nghét 80 năm, cà phê Giảng đã phục vụ biết bao lượt khách ở Thủ đô, trong đó có không ít người nước ngoài. Đến với Giảng, du khách chắc chắn sẽ được trải nghiệm những hương vị cà phê đậm đà chất Việt. Dù đến nay thương hiệu này đã có rất nhiều cơ sở mới rộng rãi và khang trang hơn, thế nhưng nhắc đến cà phê Giảng thì cửa hàng tại Nguyễn Hữu Huân lại nổi bật hơn cả. Với lối vào nằm sâu trong một con ngõ nhỏ tạo nên nét đặc trưng rất thú vị và mới lạ với du khách ngoại quốc, bên trong hai tầng của quán ngập tràn sắc màu hoài cổ, gác xép nhỏ với những chiếc bàn ghế con con mà lúc nào cũng chật kín khách ngồi.

Ảnh: @hidetopatricio, keanuchung1987, @Hạ Linh

Rất nhiều du khách quốc tế tới khám phá ẩm thực Hà Nội chia sẻ rằng thưởng thức cafe trứng là một trải nghiệm thú vị. Hương vị kết hợp của là phê và trứng quả thật không thể quên và họ có thể thưởng thức món này mỗi ngày khi ở Hà Nội. Dù hiện nay, quán cà phê đang vấp phải một số ý kiến tranh cãi. Tuy nhiên, nơi đây vẫn là một trong những điểm thưởng thức cà phê ấn tượng tại Hà Nội mà khách du lịch truyền truyền tai nhau.