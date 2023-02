Thuê xe hạng sang rồi mang đi cầm cố lấy 4 tỉ đồng

Ngày 3-2, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Quang Vũ (SN 1983; ngụ đường Chu Văn An, phường Phú Hội, TP Huế) về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Công an đọc lệnh bắt giam Vũ

Theo điều tra ban đầu, ngày 20-12-2021, Vũ thuê ôtô con hạng sang hiệu Porsche của anh Nguyễn Hoàng Sang (SN 1990; ngụ đường Yết Kiêu, phường Thuận Hòa, TP Huế) để làm phương tiện đi lại. Một ngày sau, Vũ đưa xe đến cầm cố tại cửa hàng cầm đồ Sơn Hoàng do Võ Văn Sơn Hoàng (SN 1981; ngụ đường Thái Phiên, phường Tây Lộc, TP Huế) làm chủ với số tiền 4 tỉ đồng rồi đem số tiền này đi trả nợ và tiêu xài cá nhân.