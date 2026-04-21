Thuế Hà Nội lưu ý người dân khi nộp tiền chuyển đổi đất: Qua mốc này sẽ không được xử lý

Thuế TP Hà Nội vừa có thử ngỏ gửi người nộp thuế về tính tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Theo đó, căn cứ điểm c khoản 2 Điều 10 Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội và Điều 6 Nghị định số 50/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 của Chính phủ, việc xác định tiền sử dụng đất trong các trường hợp chuyển mục đích được thực hiện theo quy định cụ thể.

Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất được tính bằng 30% chênh lệch giữa giá đất ở và giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (sau đây gọi tắt là chênh lệch) đối với diện tích trong hạn mức giao đất ở; 50% chênh lệch đối với diện tích vượt 01 lần hạn mức; 100% chênh lệch đối với diện tích đất vượt quá 01 lần hạn mức.

Mỗi hộ gia đình, cá nhân lựa chọn áp dụng trên 1 thửa đất. Lần chuyển mục đích sau thì tính tiền sử dụng đất bằng 100% chênh lệch.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân có nhiều thửa đất (bao gồm phạm vi nhiều tỉnh) thì hộ gia đình, cá nhân đó được lựa chọn 1 thửa đất để áp dụng tính tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định này.

Cơ quan thuế cho biết, hộ gia đình, cá nhân cam kết về nội dung này và chịu trách nhiệm về cam kết của mình, thể hiện tại đơn đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất. Trường hợp cơ quan, người có thẩm quyền phát hiện hộ gia đình, cá nhân cam kết không đúng quy định thì sẽ bị tính lại tiền sử dụng đất theo mức 100% chênh lệch và phải nộp khoản tiền tương đương mức chậm nộp pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã nộp một phần tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế thì được đề nghị cơ quan thuế tính lại tiền sử dụng đất theo quy định này, trường hợp số tiền sử dụng đất sau khi tính lại thấp hơn số tiền sử dụng đất phải nộp nhưng cao hơn so với số tiền đã nộp thì người sử dụng đất phải nộp số tiền sử dụng đất còn thiếu và tiền chậm nộp tính trên số tiền còn thiếu.

Trường hợp số tiền sử dụng đất sau khi tính lại thấp hơn so với số tiền đã nộp thì được hoàn trả số tiền chênh lệch bằng cách trừ vào nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật về quản lý thuế; trường hợp không còn nghĩa vụ tài chính nào thì được hoàn trả bằng tiền.

Thuế TP Hà Nội lưu ý, hộ gia đình, cá nhân nộp văn bản đề nghị chậm nhất trước ngày 1/1/2027 đến bộ phận một cửa liên thông; bộ phận một cửa liên thông cấp giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. Cơ quan thuế nhấn mạnh sẽ không xử lý đối với trường hợp nộp văn bản sau ngày 1/1/2027.