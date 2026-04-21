Công an TP.HCM truy tìm ông La Kim Hải để phục vụ điều tra

Ngày 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đang thụ lý điều tra vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM.

Theo điều tra ban đầu, một người đã giả danh công an, liên hệ với bị hại với lý do yêu cầu đăng nhập để bổ túc hồ sơ nhập học cho con. Sau đó, người này hướng dẫn bị hại truy cập vào đường link và cung cấp thông tin cá nhân.

Sau khi có được thông tin, kẻ gian chiếm đoạt số tiền 1,7 triệu đồng trong tài khoản của bị hại. Không dừng lại, người này còn sử dụng thông tin cá nhân để lập hồ sơ vay tiền từ một ngân hàng với số tiền 20 triệu đồng và từ một công ty tài chính 50 triệu đồng.

Đáng chú ý, sau khi các khoản vay được giải ngân vào tài khoản của bị hại, toàn bộ số tiền, bao gồm tiền sẵn có và tiền vay, đã bị chuyển đi chỉ trong vòng một phút đến tài khoản thụ hưởng mang tên La Kim Hải.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định cần làm việc với ông La Kim Hải (50 tuổi, ngụ phường Phú Thọ, TP.HCM). Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa xác định được nơi ở hiện tại của người này.

Để phục vụ công tác điều tra và làm rõ các tình tiết liên quan Công an TP.HCM đã ra thông báo truy tìm ông La Kim Hải, đồng thời đề nghị công an các địa phương phối hợp hỗ trợ. Khi phát hiện người có thông tin nêu trên, người dân báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tại địa chỉ số 62 Trần Văn Mười, xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM; hoặc qua số điện thoại 0931.648.481 để phối hợp xử lý.