Tai nạn hy hữu: Va phải bóng trẻ em đá ra đường, người đi xe máy tử vong

Vừa qua, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long xảy ra một vụ tai nạn giao thông hy hữu nhưng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h11 ngày 18/4, một bé trai (sinh năm 2021) trong lúc chơi bóng bên lề đường Tỉnh lộ 908 đã vô tình đá bóng ra phần đường xe chạy. Đúng thời điểm này, ông N.T.H (sinh năm 1976) điều khiển xe máy đi ngang qua, va chạm với quả bóng, dẫn đến mất lái và ngã xuống đường.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, tuy nhiên do chấn thương nặng, ông H. đã tử vong vào sáng ngày hôm sau.

Qua vụ việc, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức bảo đảm an toàn giao thông, đặc biệt trong việc trông giữ, giám sát trẻ nhỏ khi vui chơi gần khu vực đường bộ.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, phụ huynh không nên để trẻ em chơi đùa dưới lòng đường hoặc sát mép đường, nhất là với các trò chơi dễ lăn, chuyển động (bóng, xe đẩy, diều...). Đồng thời, người tham gia giao thông cần chú ý quan sát, giảm tốc độ khi lưu thông qua khu vực dân cư, nơi có nhiều trẻ em thường xuyên tụ tập.

Trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông, cần giữ nguyên hiện trường, sơ cứu người bị nạn và báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ giải quyết theo quy định.