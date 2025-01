Thực hư vụ người đàn ông tự điều chỉnh đèn giao thông để “bẫy” ô tô tại TP.HCM

Ngày 9/1, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông mặc đồ thường phục, đeo khẩu trang và đội nón kín mít đứng bên cạnh trụ điều khiển đèn tín hiệu giao thông tại một giao lộ. Khi đèn đỏ còn 30 giây, người này vội nhấn nút bảng điều khiển để đèn chuyển sang xanh. Vụ việc khiến đèn giao thông ở tuyến đường cắt ngang từ màu xanh, bất ngờ chuyển sang đỏ.

Một tài xế lái xe tải chạy trên đường ở hướng này không thắng kịp đã vượt đèn dẫn đến vi phạm lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Đáng chú ý, cách giao lộ này khoảng 50m là chốt của CSGT đang làm việc. Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại giao lộ Võ Trần Chí – Trần Đại Nghĩa, quận Bình Tân, TP.HCM. Khu vực này thuộc quản lý của Đội CSGT An Lạc, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông TP.HCM.





Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Đội CSGT An Lạc, Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08), xác nhận có sự việc này xảy ra và người đàn ông kể trên là lực lượng thanh niên xung phong. Theo vị này, sự việc này xảy ra 6 tháng trước đã được báo cáo lên lãnh đạo Phòng CSGT. “Hôm xảy ra vụ việc này thanh niên xung phong kể trên đi ngang qua và hỗ trợ đội, tôi đã chấn chỉnh hành vi này phải mặc đồ nghiêm túc đúng quy định, đàng hoàng”, vị lãnh đạo nói.

Liên quan đến vấn đề này, Thượng tá Nguyễn Văn Bình - Phó trưởng Phòng PC08, cho biết, đơn vị đã nắm được clip trên. Vụ việc xảy ra trên địa bàn do Đội CSGT An Lạc quản lý, xảy ra lúc 9h ngày 25/6/2024. Theo Thượng tá Bình, người mặc đồ kín mít bấm đèn giao thông trong clip là anh thanh niên xung phong ở quận Bình Tân. Anh này đi ngang giao lộ Võ Trần Chí – Trần Đại Nghĩa thấy đường kẹt xe nên đến trụ điều khiển đèn. Theo ông Bình, cách giao lộ không xa có chốt CSGT là do người đăng clip cắt ghép lại. Đội CSGT An Lạc đã báo cáo vụ việc về đơn vị và Phòng PC08 đã báo cáo Cục C08.