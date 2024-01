Thực hư loạt ảnh Cha Eun Woo hẹn hò lãng mạn với ái nữ của huyền thoại nhan sắc Olivia Hussey trên đất Mỹ

Chiều 27/1, tờ Sports Kyunghyang đưa tin nam thần Cha Eun Woo (ASTRO) vừa dính tin đồn hẹn hò nữ diễn viên India Eisley - con gái của “nàng Juliet” đẹp nhất lịch sử Olivia Hussey. Theo nguồn tin, 1 cư dân mạng chụp được hình 2 nghệ sĩ tại quán cà phê ở Los Angeles (Mỹ), đồng thời đăng ảnh lên mạng với chú thích: “Tôi tình cờ trông thấy Cha Eun Woo ở Los Angeles. Tự nhiên lao vào xin 1 kiểu ảnh thì có hơi kỳ nên tôi chỉ chụp hình nam ca sĩ từ phía sau. Nhưng anh ấy đúng là Cha Eun Woo đấy”.

Ở loạt ảnh được chia sẻ, India Eisley đắm đuối nhìn nam thần đẹp trai nhất Kpop trong bầu không khí ấm cúng, lãng mạn. Thoạt nhìn, Cha Eun Woo và con gái Olivia Hussey trông không khác gì 1 cặp đôi đang tận hưởng buổi hẹn hò hạnh phúc. Từ đây, tin đồn tình ái của 2 nghệ sĩ đã xuất hiện rầm rộ khắp mạng xã hội trong ngày 27/1.

India Eisley nhìn Cha Eun Woo bằng ánh mắt thâm tình, ngọt ngào

2 nghệ sĩ được cho là tận hưởng buổi hẹn hò lãng mạn ở 1 quán cà phê trên đất Mỹ

Tin đồn Cha Eun Woo đang yêu nữ diễn viên India Eisley đã chiếm sóng mạng xã hội mới đây

Ngay lập tức, truyền thông Hàn đã vào cuộc làm rõ thực hư hình ảnh Cha Eun Woo tới Mỹ hẹn hò nữ diễn viên hơn 4 tuổi. Theo đó, tờ Sports Kyunghyang nhận định loạt ảnh thực chất chỉ là buổi ghi hình cho video âm nhạc của thành viên ASTRO. Bởi lẽ, cách đây ít lâu, 1 nhà tạo mẫu tóc đã đăng bài viết thông báo India Eisley sẽ xuất hiện trong MV của nam thần Cha Eun Woo. Nhưng đến nay, đại diện của mỹ nam Kpop chưa lên tiếng xác nhận về thông tin do nhà tạo mẫu tóc chia sẻ. Được biết, nam idol sinh năm 1997 dự kiến trình làng album solo trong nửa đầu năm nay.

1 nhà tạo mẫu tóc tiết lộ India Eisley sẽ tham gia diễn xuất trong MV của Cha Eun Woo

Truyền thông Hàn nhận định India Eisley xuất hiện trong MV của nam thần đẹp trai nhất Kpop. Đến nay, công ty quản lý của Cha Eun Woo chưa xác nhận thông tin này

India Eisley chính thức bước chân vào làng giải trí hồi năm 2003 với tư cách diễn viên nhí. Nỗ lực đi lên từ những vai diễn nhỏ, tới năm 2008, người đẹp được giao vai diễn nặng ký đầu tiên ở bộ phim The Secret Life Of The American Teenager. Từ đó đến nay, nữ nghệ sĩ 9X tiếp tục ghi dấu ấn trong lòng công chúng ở 1 số tác phẩm như My Sweet Audrina, I Am The Night...

India Eisley là con gái của tượng đài nhan sắc Olivia Hussey

Nguồn: Kbizoom