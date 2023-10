Minh tinh nhận hậu quả không ngờ sau 6 tiếng quay cảnh hôn với mỹ nam đẹp trai nhất Kpop Cha Eun Woo

Sáng 18/10, tờ Insight đưa tin nữ diễn viên Im Soo Hyang (Gangnam Beauty) vừa hoàn thành buổi ghi hình cho chương trình Problem Child In House ( KBS2) nhằm quảng bá cho vở kịch Our Little Sister. Tại trường quay, mỹ nhân sinh năm 1990 đã chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị xung quanh loạt tác phẩm làm nên tên tuổi cho nữ diễn viên. Trong đó, những chia sẻ liên quan tới bộ phim truyền hình Gangnam Beauty và bạn diễn Cha Eun Woo đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ netizen.

Trước ống kính, Im Soo Hyang lần đầu hé lộ về một cảnh quay mất nhiều giờ mới ghi hình xong: "Tôi còn nhớ rất rõ về cảnh hôn đầu tiên của tôi và Cha Eun Woo trong Gangnam Beauty. Đạo diễn đã phải sử dụng nhiều góc máy để mọi thứ trở nên chân thực nhất có thể. Cảnh hôn mất tới 6 giờ mới quay xong và kéo dài sang tận ngày hôm sau. Kết quả là môi của chúng tôi đã trở nên sưng vù. Khi tôi và Eun Woo xem lại cảnh quay qua màn hình, chúng tôi còn nói với nhau về phần môi có dấu hiệu sưng tấy".

Im Soo Hyang bị sưng vù môi sau khi đóng cảnh hôn với nam thần Cha Eun Woo

Cặp đôi màn ảnh Im Soo Hyang - Cha Eun Woo từng được khán giả châu Á đón nhận nồng nhiệt trong suốt thời gian Gangnam beauty lên sóng

Bên cạnh đó, mỹ nhân họ Im thừa nhận ban đầu khá lúng túng khi diễn cảnh thân mật với bạn diễn là một trong những nam thần đẹp trai nhất làng giải trí Hàn Quốc, hơn nữa còn kém cô tận 7 tuổi. Nhưng rồi cô vẫn cố gắng thích nghi để mang đến một vai diễn hay và không phụ sự kỳ vọng của khán giả.

Im Soo Hyang chính thức ra mắt làng giải trí Hàn Quốc vào năm 2009 qua tác phẩm điện ảnh 4th Period Mystery. Chỉ mất khoảng 2 năm, người đẹp đã tạo được dấu ấn trong lòng khán giả nhờ vai diễn ấn tượng ở bộ phim truyền hình New Tales Of Gisaeng. Kể từ đó đến nay, nữ diễn viên sinh năm 1990 tiếp tục gây tiếng vang qua loạt tác phẩm như Gangnam Beauty, Gia Đình Đức Hạnh…

Im Soo Hyang có nhiều vai diễn ấn tượng trong suốt 14 năm hoạt động nghệ thuật

Nguồn: Allkpop