Rộ clip Cha Eun Woo và sao nhí 1 thời bị Dispatch “khui” hẹn hò, cặp True Beauty phim giả tình thật?

Chiều 1/9, cộng đồng mạng truyền tay nhau 2 đoạn video liên quan tới cặp đôi chính của True Beauty - Cha Eun Woo và Moon Ga Young. Trong 2 clip, Dispatch và Koreaboo đồng loạt đưa tin nam thần sinh năm 1997 xác nhận hẹn hò sao nhí 1 thời, cùng với đó là sự xuất hiện của loạt khoảnh khắc cặp đôi màn ảnh tương tác ngọt ngào ở hậu trường.

Cả 2 clip đều thu hút được số lượng người xem đông đảo, trong đó có 1 video mang về tới gần 2 triệu lượt xem tới thời điểm hiện tại.

Đoạn clip Dispatch “khui” Cha Eun Woo - Moon Ga Young hẹn hò được netizen chia sẻ rầm rộ

Song song với đó, video Koreaboo đưa tin cặp đôi True Beauty đang yêu nhau cũng nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả

Cha Eun Woo - Moon Ga Young được người hâm mộ “đẩy thuyền” nhiệt tình sau thành công của True Beauty

Tuy nhiên ngay trong buổi chiều 1/9, tờ Koreaboo đã vào cuộc làm rõ thông tin được đăng tải. Theo đó, hình ảnh có liên quan tới Koreaboo xuất hiện trong video nói trên thực ra là sản phẩm photoshop vụng về. Cụ thể, tên tài khoản Koreaboo ở clip không được viết hoa, đồng thời chẳng có dấu tích xanh, khác xa với tài khoản thật của trang tin Kpop.

Bên cạnh đó, Dispatch cũng chưa từng đăng tải bài viết nào liên quan tới việc Cha Eun Woo - Moon Ga Young xác nhận mối quan hệ. Chưa hết, clip có logo Dispatch bên trên thực tế đã được chia sẻ lên mạng vào đúng hôm 1/4 năm nay. Vào thời điểm đó, chủ video cũng khẳng định làm clip với mục đích cho vui nhằm hưởng ứng ngày Cá tháng Tư. Nói tóm lại, không hề có chuyện Cha Eun Woo xác nhận đang yêu sao nhí 1 thời Moon Ga Young.

Tài khoản Koreaboo xuất hiện trong video là sản phẩm photoshop, khác xa với định dạng của tài khoản thật (bên phải)

Có thể kết luận rằng, Cha Eun Woo - Moon Ga Young chưa từng công khai hẹn hò

Moon Ga Young sinh năm 1996, hơn Cha Eun Woo 1 tuổi. Mỹ nhân họ Moon bén duyên với nghệ thuật thứ 7 khi mới 10 tuổi qua tác phẩm điện ảnh mang tên To Sir, with Love . Vài năm trở lại đây, cô liên tục để lại dấu ấn trong lòng khán giả qua loạt phim truyền hình như True Beauty, Welcome to Waikiki 2, Find Me In Your Memory, The Great Seducer …

Moon Ga Young sở hữu nhan sắc nổi bật, có nhiều vai diễn ấn tượng trong sự nghiệp

