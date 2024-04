Thực hư chuyện môi giới phía Nam “chốt” giao dịch liên tục

Một môi giới lâu năm trong lĩnh vực nhà đất Tp.HCM mới đây chia sẻ, hiện giao dịch nhà đất có cải thiện so với năm 2023 nhưng chưa diễn ra tình trạng nóng sốt. Các giao dịch được thực hiện ở giai đoạn này phần lớn là những căn nhà riêng lẻ giá giảm từ 500 triệu đến 2 tỉ đồng so với đỉnh sốt (2019). Các nền đất phần lớn cũng là hàng “ngộp” đã từng được rao bán trước đó nhưng đến nay mới bán được do lượng người đi tìm mua tăng lên.

Đáng nói, thị trường nhà đất phía Nam đang diễn ra 2 trạng thái đối lập ở giai đoạn này: Một nhóm nhà đầu tư “quay xe” không bán chờ giá lên; nhóm khác lại tranh thủ lúc thị trường có tín hiệu về sức cầu để ra hàng. Nhóm thứ hai thường là nhà đầu tư thực sự khó khăn về tài chính, gồng lãi vay, đã nhiều lần rao bán nhưng không bán được. Đến nay khi thị trường có tín hiệu về sức cầu đã tranh thủ bán bằng giá rao thời điểm trước.

Hiện thị trường phía Nam xuất hiện nhiều nhóm môi giới trực tại các dự án. Ảnh: Tiểu Bảo

Nam môi giới này cũng cho hay, ở một số khu vực đã xuất hiện tình trạng môi giới “chốt” giao dịch liên tục (bao gồm cả giao dịch riêng và chung). Đây là những môi giới lâu năm với nghề, bám trụ được với thị trường ngay cả giai đoạn khó khăn nhất. Họ có sẵn tệp khách hàng. Khi có nguồn hàng tốt, môi giới thường chào các nhà đầu tư quen. Bản thân môi giới này 2 tháng qua đã có 5 giao dịch đất nền và nhà phố. Con số này tuy chưa bằng giai đoạn thị trường 2020-2021 nhưng là kết quả “vượt trội” so với suốt năm 2023.

Không chỉ đất nền, nhà riêng lẻ mà nhà phố, biệt thự trong một số khu đô thị hay nhà xưởng cho thuê gần đây cũng có giao dịch trở lại. Tại khu đô thị ĐTL (Quận 9, Tp.HCM) hiện có khá nhiều môi giới ngồi trực tại dự án để bán hàng sơ cấp lẫn thứ cấp. Trong đó, có một số môi giới lâu năm “chốt” hàng chục căn trong vòng vài tháng. Mỗi căn trị giá từ 7-15 tỉ đồng/căn. Khảo sát cho thấy, đối tượng khách mua phần lớn là nhà đầu tư phía bắc hoặc những người dân được đền bù đất làm dự án vành đai 3 Tp.HCM và mở rộng các tuyến đường tại khu Đông Tp.HCM. Họ tìm nhà đất thay thế tại khu vực lân cận gần nơi sinh sống. Vì thế, gần đây các môi giới phía Nam có được lượng giao dịch khá tốt từ tệp khách hàng này.

Tuy vậy, theo tìm hiểu, ở một số khu vực hiện nhiều nhóm môi giới “bắt tay” nhau làm thị trường nhằm tạo “sóng” để bán hàng. Các giao dịch được đăng tải liên tục trên trang cá nhân hay ở các group đều là giao dịch ảo. Một số nền đất chưa bán được nhưng cùng lúc một số môi giới đều vào đăng tải “đã bán”.

Nhiều môi giới đã chốt được giao dịch đất nền, nhà riêng lẻ sau khoảng thời gian "ngủ đông". Ảnh: Tiểu Bảo

Thời gian vừa qua, thị trường nhà đất phía Nam đã có tín hiệu về giao dịch song chưa ở mức độ bùng nổ. Nguồn hàng đất nền, nhà riêng lẻ do khan hiếm nguồn cung sơ cấp nên môi giới chủ yếu bán hàng thứ cấp. Nguồn hàng thứ cấp cũng không nhiều, chỉ các nhà đầu tư thực sự ngộp tài chính mới bán ra. Tuy vậy, giao dịch chỉ diễn ra ở các sản phẩm giảm giá. Các sản phẩm bán ngang giá thị trường (so với giá đầu năm 2022) vẫn khó bán.