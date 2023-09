Thua hiệu số, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam bị loại khỏi ASIAD 19

Đội tuyển nữ Việt Nam bị loại sau vòng bảng ASIAD 19. Đội thua 0-7 trước Nhật Bản ở lượt trận cuối, xếp nhì bảng D.

Theo thể thức do ban tổ chức môn bóng đá nữ ASIAD 19 công bố, 5 đội nhất bảng và 3 đội nhì bảng có thành tích cao nhất được vào vòng tứ kết. Ở bảng C, do có đội bỏ giải nên chỉ còn đội tuyển nữ Triều Tiên và Singapore. Ban tổ chức quyết định chỉ có 1 suất đi tiếp dành cho đội đầu bảng, đó là đội Triều Tiên.

Do có bảng 3 đội, kết quả đối đầu của đội tuyển nữ Việt Nam với đội cuối bảng Bangladesh không được tính khi so sánh với các đội nhì bảng khác. Đội tuyển nữ Việt Nam có cùng 3 điểm như các đội nhì bảng nhưng bị loại do hiệu số bàn thắng bại thấp nhất (-5), kém Uzbekistan (0), Thái Lan (0) và Philippines (+3).

Các đội đi tiếp lần lượt là Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc, Uzbekistan, Thái Lan và Philippines. Hai đại diện Đông Nam Á vượt qua vòng bảng là Thái Lan và Philippines, trong khi Việt Nam, Myanmar chia tay giải từ sớm.

Như vậy, các đội tuyển bóng nam và nữ của Việt Nam đều bị loại sau vòng bảng. Thành tích này kém hơn ASIAD 18. 5 năm trước, đội tuyển Olympic Việt Nam vào đến bán kết, còn đội tuyển nữ vào tứ kết.

Các trận đấu ở vòng tứ kết môn bóng đá nữ ASIAD 19 sẽ diễn ra ngày 30/9 tới.