Thua Hàn Quốc, kịch bản nào để U17 Việt Nam giành vé dự World Cup 2026?

Sau những diễn biến kịch tính tại vòng bảng, U17 Việt Nam đã có 1 trận thắng 1-0 U17 Yemen và thua 1-4 U17 Hàn Quốc. Thầy trò HLV Roland vẫn còn cơ hội đi tiếp. Để tiến vào tứ kết và hiện thực hóa giấc mơ World Cup U17 Việt Nam có 2 kịch bản tự quyết định số phận bằng suất trực tiếp hoặc hy vọng vào khe cửa hẹp dành cho các đội đứng thứ ba.

Kịch bản U17 Việt Nam giành vé trực tiếp

Đây là con đường sáng nhất để U17 Việt Nam đi tiếp mà không cần quan tâm đến kết quả ở các bảng đấu khác. Quyền tự quyết nằm gọn trong tay chúng ta ở lượt trận cuối gặp UAE ngày 14/5.

Kịch bản thắng UAE: Việt Nam sẽ có 4 điểm. Kết quả này giúp chúng ta chắc chắn vượt mặt chính UAE để chiếm vị trí nhì bảng (hoặc nhất bảng nếu Hàn Quốc sảy chân trước Yemen). Đây là mục tiêu cao nhất để đảm bảo một suất vào tứ kết.

Kịch bản hòa UAE: Việt Nam sẽ có 2 điểm. Lúc này, chúng ta cần Hàn Quốc không thua Yemen. Khi đó, Việt Nam và UAE sẽ cùng có 2 điểm, nhưng chúng ta sẽ xếp trên nhờ các chỉ số phụ hoặc thành tích đối đầu trực tiếp có lợi.

U17 Việt Nam cần thắng U17 UAE để có quyền tự quyết đi tiếp (Ảnh: VFF)

Kịch bản U17 Việt Nam là đội thứ 3 xuất sắc nhất

Nếu không thể cán đích trong top 2, U17 Việt Nam buộc phải trông chờ vào vị trí thứ 3 xuất sắc nhất. Tuy nhiên, kịch bản này phụ thuộc rất lớn vào việc Qatar (chủ nhà World Cup) phải nằm trong top 2 của bảng B để suất đá World Cup được mở rộng.

Hòa UAE nhưng Yemen thắng Hàn Quốc: Việt Nam đứng thứ 3 bảng đấu với 2 điểm và hiệu số giữ nguyên là -1. So với các bảng đấu khác (như bảng A của Thái Lan hay Myanmar), 2 điểm cùng hiệu số âm nhẹ vẫn là một lợi thế khá lớn để cạnh tranh suất vé vớt.

Thua UAE: Đây là kịch bản rủi ro nhất. Thua UAE lượt cuối, Hàn Quốc thắng Yemen. Việt Nam khi đó đứng thứ 3 và sẽ có 0 điểm, hiệu số từ -4 trở lên khi so với 3 đội đứng thứ 3 ở 3 bảng còn lại.

Cơ hội của U17 Việt Nam vẫn rất rộng mở nếu chúng ta duy trì được sự tập trung cao độ. Trận đấu với UAE sắp tới thực chất là một trận "sinh tử". Thay vì chờ đợi may mắn từ các bảng đấu khác hay trông cậy vào suất vé vớt đầy rủi ro, việc giành trọn 3 điểm trước UAE là con đường ngắn nhất để U17 Việt Nam vào tứ kết VCK U17 châu Á.