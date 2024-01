Thua đội bóng hạng 150 thế giới, tuyển Trung Quốc bị chỉ trích nặng nề

Đội tuyển Trung Quốc bất ngờ nhận thất bại trước đội tuyển Hong Kong (Trung Quốc) với tỉ số 1-2 ở trận giao hữu chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2023. Đây là điều chưa từng xảy ra trong gần 40 năm qua.

Trên bảng xếp hạng FIFA hiện tại, Hong Kong (Trung Quốc) xếp thứ 150. Trong khi đó, đội tuyển Trung Quốc dù sa sút trong những năm gần đây nhưng vẫn nằm trong top 100, thậm chí xếp trên đội tuyển Việt Nam nhiều bậc với vị trí thứ 79 thế giới.

Thất bại này khiến đội tuyển Trung Quốc đối mặt với làn sóng chỉ trích. Tác giả Chen Hua trên mạng xã hội Sina chỉ ra những vấn đề của đội tuyển Trung Quốc.

" Việc thua trong một trận đấu giao hữu là bình thường, dù đó có là đội bóng ở hạng thấp hơn. Tuyên nhiên, cách đội thua cuộc như vậy là không chấp nhận được. Kết quả này bộc lộ sự yếu kém về sức mạnh của đội tuyển và sai sót trong việc kiểm soát tâm lý cầu thủ ", tác giả Chen Hua viết.

Đội tuyển Hong Kong bất ngờ đánh bại Trung Quốc. (Ảnh: SCMP)

Ở trận này, đội tuyển Trung Quốc mở tỷ số trước do công của Tan Long. Đến phút 54, Poon Pui-hin gỡ hòa cho Hong Kong. Từ đây, trận đấu trở nên căng thẳng. Wang Shangyuan (Trung Quốc) nhận thẻ đỏ và bị đuổi khỏi sân.

Đội tuyển Hong Kong chơi hơn người và có bàn thứ hai. Người lập công vẫn là Poon Pui-hin. Đội tuyển Trung Quốc chơi bế tắc. Họ không những vô hại trong tấn công, mà còn nhận thêm 2 thẻ đỏ của một trợ lý và hậu vệ Wu Shaocong.

" Các cầu thủ phòng ngự không theo kịp đối thủ nên chỉ có thể ngăn cản bằng những pha phạm lỗi. Còn trợ lý không giữ được bình tĩnh và đưa ra lời nói thô lỗ dẫn tới thẻ đỏ ", tác giả bài viết đánh giá.

Nhiều cổ động viên vẫn thể hiện sự thông cảm cho đội tuyển Trung Quốc. Họ chỉ ra rằng giải vô địch quốc gia Trung Quốc (Chinese Super League) kết thúc từ tháng 11 khiến các cầu thủ trải qua tới 2 tháng không chơi bóng. Họ chỉ mới tập trung trở lại cách đây ít ngày và đây chỉ là trận đấu tập.

Tuy nhiên, so sánh tương quan đẳng cấp giữa 2 đội bóng, đội tuyển Trung Quốc vẫn mạnh hơn so với đối thủ. Họ vẫn thuộc nhóm những đội tuyển hàng đầu của châu Á. Do đó, kể cả khi không đạt trạng thái tốt nhất, các học trò của HLV Jankovic lẽ ra phải chơi tốt hơn màn trình diễn họ thể hiện.