HLV tuyển Trung Quốc lạc quan: Thái Lan có chiến thuật nào tôi cũng biết hết

Trước giờ ra trận, HLV Jankovic tuyên bố “đã biết hết mọi chiến thuật” của đối thủ. Nhà cầm quân này nhấn mạnh: “Tôi đang dành toàn bộ sự tập trung cho trận gặp Thái Lan. Mục tiêu của chúng tôi sẽ không thay đổi, đó là giành 3 điểm. Đôi lúc chúng tôi sẽ điều chỉnh cách chơi, cách nhập cuộc nhưng mục tiêu sẽ là bất biến.

Trước khi đến đây để chuẩn bị cho trận đấu này, tôi đã xem mọi trận đấu, biết rõ mọi chiến thuật của ĐT Thái Lan . Tôi biết cả những phương án thay người của họ. Trong khi đó, Trung Quốc sẽ không thay đổi quá nhiều về lối chơi. Tôi sẽ chơi theo cách của mình thay vì tìm phương án đối phó với đối thủ.

Tôi đã có trong tay đội hình ưng ý nhất. Chúng tôi gọi một số cầu thủ trẻ lên tuyển. Dù trẻ nhưng tôi coi họ là phương án tốt nhất ở vị trí của họ. Tôi muốn giành chiến thắng ở vòng loại thứ hai”.

Trung Quốc thắng 3, hòa 1 và thua 3 ở 7 lần gặp Thái Lan vừa qua

Ông Jankovic cho rằng ngoài Hàn Quốc là đội bóng đã đạt đến đẳng cấp thế giới thì Thái Lan và Singapore là 2 đối thủ Trung Quốc phải đánh bại. Nhìn vào lý thuyết, thực sự Thái Lan không thể bằng Trung Quốc khi vị trí của họ trên BXH FIFA là kém xa (112 so với 79).

Nhưng như NHM xứ tỷ dân lo ngại, chất lượng và số lượng các ngôi sao Trung Quốc không nhiều, chưa kể họ bị đánh giá là thiếu linh hoạt, cơ động bằng đối thủ. Thái Lan cũng không hề thua kém về lịch sử đối đầu. Kể từ 2007 đến nay, họ thắng 3, hòa 1 và thua 3 khi gặp Trung Quốc. Trận đấu mới nhất giữa hai đội, phần thắng thuộc về Thái Lan.

Do vậy, khi phải thi đấu ở Bangkok, NHM Trung Quốc có lý do lo lắng cho mục tiêu giành 3 điểm của đội nhà, thậm chí họ sẽ thua. Với việc Hàn Quốc vượt trội, có thể tin trận Thái Lan vs Trung Quốc sẽ định đoạt tấm vé còn lại ở bảng C vòng loại World Cup 2026.