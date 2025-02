Thu Vinh, Mộng Tuyền và dàn xạ thủ trọng điểm sớm xuất hành thi đấu quốc tế đầu năm

Mộng Tuyền và Thu Vinh là 2 gương mặt của bắn súng Việt Nam sẽ dự Cúp châu Á 2025. Ảnh: MINH MINH

Xạ thủ của đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ kết thúc thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2025 sau đó trở lại tập luyện từ ngày 3-2 tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội. Trong chia sẻ của mình, từng xạ thủ nổi bật của bắn súng Việt Nam như Phạm Quang Huy, Trịnh Thu Vinh hay Lê Thị Mộng Tuyền đều cho biết họ đã dành thời gian đoàn viên bên gia đình, người thân thật hạnh phúc trong kỳ nghỉ. Dẫu thế trong thời gian nghỉ Tết, bản thân từng người họ đều tự tập thể lực nhằm duy trì trạng thái linh hoạt cho mình để không ảnh hưởng tới chuyên môn.

Ngay trong tuần đầu tiên trở lại sau Tết Nguyên đán 2025, xạ thủ đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ gói ghém hành trang lên đường dự Cúp châu Á 2025 tại Thái Lan. Đại diện ban huấn luyện đội tuyển bắn súng Việt Nam xác nhận: “Đây là giải khởi đầu năm mới 2025 của đội tuyển bắn súng Việt Nam. Từng xạ thủ được chuẩn bị trước khi nghỉ Tết và khi trở lại các em tiếp tục bắt nhịp tập luyện rồi thi đấu. Cuộc đấu quy tụ nhiều xạ thủ hàng đầu của châu Á và VĐV của chúng ta sẽ biết được sự cạnh tranh của mình ra sao từ đó có điều chỉnh phù hợp”.

Không ai nói ra nhưng người làm chuyên môn chờ đợi 2 xạ thủ quan trọng Lê Thị Mộng Tuyền và Trịnh Thu Vinh sẽ đạt kết quả tốt tại Cúp châu Á 2025. Họ là 2 tuyển thủ Olympic của bắn súng Việt Nam. Cả 2 xạ thủ đều quyết tâm thể hiện tốt nhất khả năng chuyên môn do đây là đấu trường châu Á có những xạ thủ chất lượng nhất cạnh tranh. Ngoài ra, đội tuyển bắn súng Việt Nam yêu cầu từng xạ thủ dự giải có thêm sự tích lũy do trường bắn thi đấu sẽ là nơi tổ chức môn bắn súng của SEA Games 33-2025. Do vậy, vừa thi đấu tích lũy chuyên môn, xạ thủ Việt Nam thêm cơ hội nắm bắt cơ sở vật chất của chủ nhà Thái Lan để biết thêm khả năng tranh chấp của mình tại SEA Games 33-2025 vào cuối năm.

15 xạ thủ trọng yếu của bắn súng Việt Nam trong các nội dung súng ngắn, súng trường nam, nữ đã được đăng ký góp mặt tại Cúp châu Á 2025. Ngoài Thu Vinh, Mộng Tuyền, Quang Huy, một số gương mặt khác của bắn súng Việt Nam được chú ý cũng góp mặt như Phí Thanh Thảo, Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Phan Hiền Khanh, Hà Minh Thành... “Năm 2025, tôi rất muốn khẳng định thêm khả năng chuyên môn của bản thân và tôi thực hiện sự chuẩn bị theo đúng giáo án ban huấn luyện đưa ra”, xạ thủ Trịnh Thu Vinh từng bày tỏ trước khi nghỉ Tết. Xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền thì tin rằng cơ hội thi đấu các giải quốc tế cho xạ thủ đội tuyển quốc gia là không ít nhưng đứng trước bục bắn thì bản thân mỗi người nỗ lực hết sức mới hiện thực được thành công.

Phạm Quang Huy tự tập luyện tại nhà trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2025. Ảnh: Q.HUY

1 năm trước, chúng ta khởi đầu năm mới 2024 bằng việc dự giải vô địch châu Á (đồng thời là vòng loại Olympic) ở Indonesia. Trong giải trên, bắn súng Việt Nam giành 1 HCV quan trọng tại nội dung đồng đội nam-nữ 10m súng ngắn hơi (Trịnh Thu Vinh, Phạm Quang Huy). Sự khởi đầu trên giúp đội tuyển bắn súng Việt Nam có sự hanh thông trong các hoạt động chuyên môn, thi đấu của năm 2024.

Bây giờ, đội tuyển bắn súng Việt Nam tiếp tục khởi đầu năm bằng giải Cúp châu Á 2025 nên các xạ thủ cùng ban huấn luyện cũng chờ một kết quả khả quan nhất. “Năm nay tôi đặt mục tiêu cao cho mình để chinh phục một số giải quan trọng do đó tôi nỗ lực tập luyện để đạt được kết quả như sự kỳ vọng của các thầy, cô”, xạ thủ Phạm Quang Huy từng trao đổi.

Chương trình của Cúp châu Á 2025 diễn ra từ ngày 9-2 tới 22-2 tại Bangkok (Thái Lan). Hơn 280 xạ thủ của 22 quốc gia và vùng lãnh thổ tại châu lục đăng ký tranh tài các nội dung tại giải.

