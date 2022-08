Thủ tướng chỉ đạo đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ Quốc khánh

Ngày 16/8, Thủ tướng Chính phủ có Công điện về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (ATGT) trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh mùng 2/9.

Thủ tướng yêu cầu tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp 2/9

Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, ATGT trong dịp nghỉ lễ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, đơn vị có phương án bảo đảm năng lực, chất lượng và an toàn đối với hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa, nhất là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường bộ, đường thủy và đường hàng không.

Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra không để xảy ra tình trạng: chen lấn ùn tắc tại các bến xe, nhà ga, bến cảng, nhồi nhét hành khách, chở quá số người quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định, nhất là trên các tuyến cao tốc, quốc lộ trọng điểm, các tuyến đường thủy từ bờ ra đảo, các điểm du lịch.

Chủ động có phương án tổ chức giao thông an toàn, thông suốt, nhất là trên tuyến, khu vực có nguy cơ cao dẫn tới tai nạn, ùn tắc giao thông, nhất là các trục chính ra vào Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, các tuyến quốc lộ, các đầu mối giao thông trọng điểm, các địa điểm du lịch, khu vui chơi giải trí, các bến xe, bến tàu, nhà ga, các điểm đang thi công.

Triển khai “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường - tháng 9”, các trường học đẩy mạnh giáo dục kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, sinh viên, tăng cường hướng dẫn học sinh chấp hành các quy tắc giao thông khi điều khiển xe máy điện, xe đạp điện để bảo đảm an toàn giao thông; phối hợp cơ quan chức năng, chính quyền địa phương bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu vực cổng trường học.

Thủ tướng yêu cầu lực lượng chức năng tập trung tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, như: vi phạm tốc độ, vi phạm quy định nồng độ cồn, ma túy, chở quá số người quy định, vi phạm tải trọng, không thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô, đi không đúng phần đường, làn đường, đi ngược chiều, xe hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định…

Công điện cũng yêu cầu công bố số điện thoại đường dây nóng về bảo đảm trật tự, ATGT của các cơ quan trung ương, của từng địa phương nhằm tiếp nhận các phản ánh của người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ; đảm bảo phương án ứng trực theo chế độ 24/7 để tiếp nhận thông tin, giải quyết, khắc phục kịp thời các vụ việc phát sinh.