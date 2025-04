Thử tài bắt beat cùng HIEUTHUHAI, rinh trăm phần quà xịn

Hội chứng "ghiền" Song Search

Ngay từ khi ra mắt, tính năng Song Search trên Galaxy A series đã nhận được sự yêu thích của đông đảo người trẻ. Tính năng này cho phép tín đồ âm nhạc có thể tìm kiếm thông tin bài hát nhanh chóng chỉ với một vài giai điệu hay tiếng ngân nga. Từ ngày có Song Search, người trẻ chẳng còn phải vò đầu bứt tai khi vô tình nghe được một giai điệu trong quán cà phê, trung tâm thương mại hoặc trên đường mà không tài nào biết tên bài hát.

Song Search giúp cho GenZ nâng cấp trải nghiệm âm nhạc vượt trội

Gen Z phải lòng Song Search cũng bởi thao tác tìm kiếm đơn giản, kết quả trả về nhanh và vô cùng chính xác. Chỉ cần nhấn nút home, chọn biểu tượng nốt nhạc trên điện thoại và để máy quét giai điệu là thông tin về tên bài hát, lời ca khúc và thông tin ca sĩ xuất hiện ngay lập tức. Trên Galaxy A series, Song Search là một trong những tính năng thể hiện rõ rệt sức mạnh của Awesome Intelligence - bộ công cụ AI tinh gọn và thông minh cùng Camera nâng cấp vượt trội.

Galaxy A26 5G mang đến những trải nghiệm AI thông minh trong tầm giá

Ngoài việc tìm tên bài hát, Song Search cũng vô cùng hữu dụng khi người trẻ muốn tìm kiếm nhanh các bản cover khác nhau của cùng một ca khúc, các video âm nhạc của thần tượng hay đơn giản là muốn cày view mà không cần gõ tên bài hát thủ công. MN (22 tuổi, TPHCM) chia sẻ: "Song Search là tính năng mình xài cực kỳ nhiều mỗi khi đi cà phê và vô tình va phải một giai điệu "bánh cuốn". Nhất là mấy quán thích mở nhạc không lời, thiếu Song Search là bó tay thiệt luôn đó".

"Tiếp chiêu" HIEUTHUHAI, bắt beat như thần cùng thử thách cực hấp dẫn

Một điều khá thú vị là không chỉ người trẻ mà bản thân nghệ sĩ HIEUTHUHAI cũng là tín đồ của tính năng Song Search trên điện thoại Samsung Galaxy. Anh chàng cho biết bản thân thường xuyên dùng tính năng này để tìm kiếm những bài hát yêu thích của mình. Để cùng lan tỏa đam mê âm nhạc, mang đến trải nghiệm thực tế và cơ hội rinh nhiều phần quà công nghệ hấp dẫn, Samsung đã "bắt tay" cùng HIEUTHUHAI mang đến cuộc thi "Tìm nhạc siêu dễ cùng Song Search". Để tham gia, người dùng chỉ việc kích hoạt tính năng Song Search và quét đoạn nhạc được HIEUTHUHAI ngân nga trong clip dưới đây.

Bước tiếp theo là chụp màn hình tính năng Song Search đang nghe và chờ kết quả tên bài hát qua Google. Cuối cùng, đừng quên bình luận tên bài hát kèm ảnh chụp màn hình hiển thị đang tìm kiếm bài hát cùng tính năng Song Search vào bài đăng của chương trình, kèm hashtag: #AwesomeIntelligence #GalaxyA56 5G #GalaxyA36 5G #GalaxyA26 5G #Samsung

Dễ chơi, dễ trúng cùng thử thách mới mà Samsung và HIEUTHUHAI mang đến

Ban tổ chức sẽ tiến hành quay thưởng ngẫu nhiên. Ba người chơi may mắn nhất sẽ nhận được mỗi người một chiếc điện thoại Galaxy A26 5G trị giá 6.990.000 đồng. Ngoài ra, các giải thưởng hấp dẫn khác như tai nghe Galaxy Buds FE và voucher Got it trị giá 500.000 đồng đang chờ đón các người chơi may mắn khác.

Cuộc thi chính thức bắt đầu từ ngày 15/4/2025 đến 23h59 ngày 30/04/2025. Nếu đang sở hữu một chiếc điện thoại Samsung Galaxy có tính năng Song Search, đừng quên tham gia thử thách hấp dẫn này cùng Samsung và HIEUTHUHAI. Đây không chỉ là cơ hội tuyệt vời để thể hiện tình yêu âm nhạc và còn là cơ hội giao lưu, gắn kết, rinh về các phần quà hấp dẫn cùng những người yêu mến HIEUTHUHAI. Tham gia ngay nào bạn ơi!