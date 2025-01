'Thủ phủ' bánh kẹo Hà Nội tất bật không ngơi tay dịp cận Tết

Ngày 7/1, Đoàn kiểm tra liên ngành công tác an toàn thực phẩm số 1 của thành phố Hà Nội yêu cầu tạm dừng hoạt động cơ sở sản xuất bim bim Công ty Cổ phần Thương mại và công nghệ thực phẩm Đức Vinh (xã La Phù, huyện Hoài Đức) và cơ sở sản xuất kẹo, bánh quy Công ty cổ phần công nghiệp thực phẩm An Đông (xã La Phù, huyện Hoài Đức) vì phát hiện nhiều vi phạm về an toàn thực phẩm.