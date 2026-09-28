Thu nhập của Sang Vlog

Mới nhất, vợ chồng Sang Vlog đã tậu một chiếc xe ô tô. Ngọc Mai - vợ Sang - cho biết đây là món quà chồng tặng.

Cả 2 vợ chồng cùng làm YouTube

Sang Vlog (tên thật là Trần Văn Sang, SN 1995, đến từ Đồng Nai) là một trong những YouTuber nổi tiếng với các video sinh tồn, ẩm thực đồng quê và trải nghiệm thiên nhiên. Kênh YouTube của anh được tạo từ ngày 13/2/2019, hiện có khoảng 5,12 triệu người đăng ký, hơn 1,87 tỷ lượt xem và 803 video.

Sang Vlog

Theo số liệu Social Blade, mức doanh thu ước tính từ kênh YouTube của Sang là 6.300 - 100.000 USD/tháng, tương đương khoảng 167 triệu - 2,65 tỷ đồng. Nếu duy trì mức này, doanh thu ước tính theo năm vào khoảng 53.000 - 841.000 USD, tương đương khoảng 1,4 - 22,3 tỷ đồng.

Ngọc Mai - vợ Sang Vlog - cũng sở hữu một kênh YouTube riêng với khoảng 475.000 người đăng ký. Theo Social Blade ước tính, kênh Ngọc Mai Vlog có thể đạt 310 - 5.000 USD doanh thu mỗi tháng, tương đương khoảng 8,2 - 132 triệu đồng. Nếu duy trì mức này, doanh thu ước tính theo năm vào khoảng 2.900 - 47.000 USD, tương đương khoảng 77 triệu - 1,25 tỷ đồng.

Thực tế, những công cụ thống kê khác cũng đưa ra các mức ước tính khác nhau cho cùng một kênh. Chẳng hạn, vidIQ hiện ghi nhận Sang Vlog có khoảng 5,12 triệu subscriber và hơn 20 triệu lượt xem trong 28 ngày, đồng thời ước tính doanh thu quảng cáo ở mức khoảng 10.000 USD (gần 260 triệu đồng) trong khoảng thời gian này.

Bên cạnh đó, cần lưu ý đây là những con số tham khảo từ công cụ bên thứ 3, chưa phản ánh thực tế thu nhập thực tế vì số tiền YouTube chi trả cho mỗi quốc gia khác nhau. Bên cạnh đó, số tiền không chỉ phụ thuộc vào tổng lượt xem mà còn liên quan đến nhiều yếu tố như số lượt xem có quảng cáo, thị trường người xem, loại quảng cáo và mức giá quảng cáo tại từng thời điểm.

Vợ chồng Sang Vlog

Bên cạnh YouTube, Sang Vlog còn sở hữu lượng người theo dõi lớn trên các nền tảng khác. Tài khoản Facebook của anh hiện có khoảng 1,6 triệu người theo dõi, trong khi TikTok được một số nguồn cập nhật gần đây ghi nhận gần 700.000 follower.

Lượng khán giả này tạo thêm dư địa cho các hoạt động quảng bá, hợp tác thương mại hoặc bán sản phẩm trên mạng xã hội. Tuy nhiên, hiện chưa có số liệu công khai đủ tin cậy để xác định Sang Vlog kiếm được bao nhiêu tiền từ quảng cáo, booking hay hoạt động bán hàng trên từng nền tảng.

Nguồn thu từ kinh doanh online

Một nguồn thu đáng chú ý khác của Sang Vlog là từ kinh doanh online. Bản thân Sang cũng có những chia sẻ về nguồn thu này.

Năm 2021, khi công việc làm video bắt đầu được nhiều người biết đến, Sang cho biết từng muốn xây dựng thương hiệu riêng và thử bán thịt trâu gác bếp. Sau khi tự tính toán chi phí và lợi nhuận, Sang quyết định không tiếp tục vì cho rằng biên lợi nhuận không hấp dẫn, đồng thời không muốn nhập nguồn hàng mà bản thân chưa thực sự yên tâm về chất lượng.

Sau khi từ bỏ dự định bán thịt trâu gác bếp, vợ chồng Sang Vlog chuyển sang bán mật ong và măng khô online. Đây là sản phẩm gắn với nội dung cuộc sống vùng núi mà cả hai thường chia sẻ, đồng thời có thể tận dụng lượng người theo dõi sẵn có để tiếp cận khách hàng.

Dù Ngọc Mai thường đăng ảnh đóng hàng gửi đi cho khách nhưng hiện chưa có số liệu công khai về doanh thu, số lượng sản phẩm bán ra hay lợi nhuận từ hoạt động bán hàng online này. Vì vậy, chưa thể xác định kinh doanh mật ong, măng khô đóng góp bao nhiêu vào tổng thu nhập của gia đình.

Hình ảnh đơn hàng được Ngọc Mai đăng tải

Đầu tư vườn sầu riêng nhưng không thành công, giờ đã xây nhà tậu xe

Sự thay đổi trong cuộc sống của Sang Vlog cũng được thể hiện khá rõ qua chuyện đầu tư BĐS và nhà cửa.

Vợ chồng Sang Vlog từng mua mảnh đất 2,5ha và trồng sầu riêng ở Lâm Đồng vào năm 2020. Tuy nhiên chi phí vận hành và chăm sóc khu vườn quá lớn nên sau hơn 3 năm, YouTuber này vẫn chưa trả được hết nợ. Vì vậy tháng 8/2024, Sang Vlog quyết định bán mảnh đất này.

Đến đầu năm 2026, Sang Vlog cho biết sau khi bán mảnh vườn sầu riêng, trả hết các khoản nợ và dành dụm phần còn lại để xây nhà mới. Gia đình hiện có hai căn nhà trên cùng một mảnh đất, trong đó một căn để ở, căn còn lại phục vụ việc nấu nướng, quay video và chứa hàng của Ngọc Mai.

Các khoản chi được vợ chồng Sang Vlog tiết lộ cũng phần nào cho thấy mức thu nhập không phải dạng vừa của cặp đôi.

Cũng vào khoảng đầu năm 2026, Sang Vlog từng công bố khoản thưởng Tết dành cho các thành viên trong team. Theo chia sẻ của nam YouTuber, nhóm có tổng cộng 14 người, mỗi thành viên nhận 10 triệu đồng tiền thưởng Tết. Ngoài khoản này, anh còn chi trả lương tháng cuối năm cho một số thành viên và hỗ trợ thêm tiền để mọi người mua sắm dịp Tết.

Nam YouTuber nói đây là mức thưởng Tết tốt nhất anh có thể cố gắng dành cho các cộng sự trong năm đó, đồng thời cao hơn năm trước khoảng 2 triệu đồng.

Sang Vlog công khai số tiền thưởng Tết cho anh em quay vlog cùng mình

Và gần nhất, vào ngày 23/9, vợ Sang Vlog khoe chiếc xe ô tô mới tậu cùng chú thích: “Món quà từ anh” - được cho là do nam YouTuber tặng vợ. Được biết mẫu xe này là Suzuki Jimny, chưa được tiết lộ giá trị chính xác để sở hữu.

Ngọc Mai khoe chiếc xe mới tậu

(Nguồn: Social Blade, vidIQ, YouTube Sang Vlog - Ảnh: FBNV)