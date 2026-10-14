Thu nhập của "nữ hoàng nhạc đỏ" có học vị Tiến sĩ, là mẹ đơn thân 4 con

Giọng ca nhạc đỏ hàng đầu

Anh Thơ (sinh năm 1976, quê Thanh Hóa) là một trong những giọng ca tiêu biểu của dòng nhạc đỏ và thính phòng Việt Nam. Cô ghi dấu ấn với khán giả qua nhiều ca khúc như Tình ta biển bạc đồng xanh, Xa khơi, Làng quan họ quê tôi, Khúc hát sông quê, Mẹ yêu con, Người con gái sông La…

Sở hữu chất giọng nữ cao trữ tình đầy đặn (full lyric soprano), với âm lượng lớn, âm sắc dày, ấm và giàu nội lực, Anh Thơ được đánh giá cao về kỹ thuật thanh nhạc. Được đào tạo bài bản, cô có khả năng thể hiện cả nhạc cổ điển, thính phòng lẫn những ca khúc mang âm hưởng dân ca.

Anh Thơ là giọng ca nhạc đỏ được nhiều thế hệ khán giả yêu mến (Ảnh: FBNV)

Bên cạnh sự nghiệp solo, Anh Thơ còn được khán giả yêu mến qua những màn kết hợp với ca sĩ Trọng Tấn. Cả hai trở thành cặp song ca ăn ý của dòng nhạc đỏ, thường xuyên xuất hiện tại các chương trình và sự kiện âm nhạc lớn.

Thu nhập từ biểu diễn và giảng dạy

Nhìn lại hành trình theo đuổi âm nhạc, Anh Thơ từng bày tỏ lòng biết ơn với nghề hát, bởi đây là con đường giúp cô trở thành ca sĩ chuyên nghiệp và được đông đảo khán giả biết đến. Có thời điểm, nữ ca sĩ nhận 5-6 show mỗi ngày, liên tục di chuyển giữa các tỉnh, thành phố. Nhờ lịch biểu diễn đều đặn, cô có nguồn thu nhập từ hoạt động nghệ thuật để trang trải cuộc sống và tích lũy cho những dự định cá nhân.

Khi được hỏi về cát-xê sau một đêm nhạc, nữ ca sĩ cho biết: "Tôi chưa bao giờ hét giá cát-xê. Thù lao tôi được nhận là do đơn vị tổ chức làm việc cùng tác giả nhưng tôi cho rằng, đó cũng là mức vừa đủ mà hai bên đều vui...".

Một dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của Anh Thơ là live concert Thơ, tổ chức năm 2022. Nữ ca sĩ tiết lộ toàn bộ kinh phí thực hiện chương trình đều đến từ khoản tiền cô tích lũy sau nhiều năm đi hát. Trong khoảng 5 năm trước đó, cô hạn chế mua sắm những món đồ đắt tiền để dành nguồn lực cho đêm nhạc riêng.

Anh Thơ giảng dạy và đào tạo nhiều thế hệ học trò, ca sĩ tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (Ảnh FBNV)

Ngoài biểu diễn, Anh Thơ còn giảng dạy thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Nữ ca sĩ cho biết cô thực sự yêu thích công việc này và mong muốn truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm làm nghề, qua đó góp phần đào tạo thêm nhiều giọng ca triển vọng.

“Anh Thơ đi dạy là duyên do được giữ lại trường, đi hát cũng là duyên do được khán giả yêu quý. Tôi biết mình phải làm gì để cân bằng điều đó, tuy khó và vất vả nhưng phải cân bằng với cuộc sống thôi”, Anh Thơ từng chia sẻ.

Năm 2022, nữ ca sĩ bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Âm nhạc học với đề tài “Giảng dạy các ca khúc mang âm hưởng dân ca miền Trung trong đào tạo thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam”.

Nguồn thu từ nền tảng số

Sau nhiều năm đi hát, Anh Thơ xây dựng được lượng khán giả đáng kể trên nền tảng số. Kênh YouTube của nữ ca sĩ đã đạt hơn 1 triệu lượt đăng ký, giúp cô nhận nút vàng từ nền tảng này.

Anh Thơ nhận nút vàng từ Youtube khi sở hữu kênh hơn 1 triệu lượt đăng ký

Theo dữ liệu ước tính của Social Blade, doanh thu từ YouTube của Anh Thơ có thể dao động khoảng 1.000-15.000 USD mỗi tháng, tương đương khoảng 25-388 triệu đồng. Tính theo năm, con số này tương ứng khoảng 12.000-193.000 USD, tương đương 310 triệu-4,9 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đây chỉ là mức ước tính từ bên thứ ba dựa trên dữ liệu công khai, không phải số liệu thu nhập thực tế của nữ ca sĩ. Doanh thu thực nhận còn phụ thuộc vào thị trường khán giả, quảng cáo và các yếu tố khác.

Về đời tư, Anh Thơ khá kín tiếng. Nữ ca sĩ hiện sống cùng 4 con tại Hà Nội. Trên trang cá nhân, Anh Thơ chủ yếu chia sẻ thông tin về các dự án âm nhạc và hình ảnh trong những chuyến đi diễn.