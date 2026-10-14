26 nghệ sĩ đổ bộ Hà Nội, tổ đội Hiphop khủng nhất Việt Nam trở về nhà

Cuối cùng điều rất nhiều người chờ đợi suốt 4 năm qua cũng thành hiện thực.

Sau 4 năm kể từ đêm diễn đầu tiên, KOSMIK Live Concert trở lại Hà Nội với phiên bản Homecoming, dự kiến diễn ra ngày 12/12/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC). Không chỉ đánh dấu cột mốc 15 năm của SpaceSpeakers, đêm nhạc còn là dịp hội ngộ nhiều thế hệ nghệ sĩ từng đồng hành với tổ chức này.

Sau 4 năm kể từ đêm diễn đầu tiên, KOSMIK Live Concert trở lại Hà Nội với phiên bản Homecoming, dự kiến diễn ra ngày 12/12/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC)

Chương trình chia thành hai chương From Home và So Far. Quy tụ những cái tên quen thuộc như Touliver, SOOBIN, Binz, Rhymastic, SlimV, JustaTee, Kimmese, Cường Seven, Triple D và Kiên Ứng. Bên cạnh các thành viên gắn bó lâu năm, chương trình còn có Kay Trần, Tiên Tiên, Hà Lê, Mr. A, 16 Typh, Lil Wuyn cùng nhiều nghệ sĩ và nhà sản xuất âm nhạc khác. Blonde Nguyễn đảm nhận vai trò đạo diễn sân khấu.

Việc quy tụ dàn nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ cũng gợi lại hành trình phát triển của SpaceSpeakers, từ một tập thể hoạt động trong cộng đồng hip-hop đến một thương hiệu âm nhạc có định hướng sản xuất và phát hành chuyên nghiệp. Với chủ đề Homecoming, concert lần này đặt trọng tâm vào sự kết nối giữa những gương mặt đã đồng hành từ đầu và các nghệ sĩ xuất hiện trong những giai đoạn tiếp theo.

Dàn nghệ sĩ tại Live Concert Homecoming

Trước khi trở về Hà Nội, KOSMIK đã trải qua hai dấu mốc đáng chú ý. Năm 2022, KOSMIK Live Concert tổ chức tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP.HCM, nhân dịp kỷ niệm 11 năm thành lập SpaceSpeakers. Chương trình gây chú ý với mô hình sân khấu nhập vai (immersive), không giới hạn màn trình diễn trên một sân khấu cố định, tạo không gian biểu diễn 360 độ cho khoảng 5.000 khán giả. Đêm nhạc quy tụ 11 nghệ sĩ SpaceSpeakers cùng khách mời, với hơn 50 ca khúc được chia thành ba chương Street, Space và KOSMIK.

Năm 2022, KOSMIK Live Concert tổ chức tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP.HCM, nhân dịp kỷ niệm 11 năm thành lập SpaceSpeakers

Tháng 7/2026, KOSMIK tiếp tục mở rộng sang thị trường quốc tế với hai đêm diễn tại Las Vegas, Mỹ

Đến tháng 7/2026, KOSMIK tiếp tục mở rộng sang thị trường quốc tế với hai đêm diễn tại Las Vegas, Mỹ. Bên cạnh dàn nghệ sĩ trực thuộc SS Label, chương trình có sự góp mặt của Kimmese, Andree Right Hand, Bùi Lan Hương, Kay Trần, Bùi Công Nam, Xuân Nghi, Lil Wuyn và 16 Typh. Sự kiện nằm trong định hướng From Local To Global, thể hiện tham vọng đưa âm nhạc Việt Nam đến gần hơn với khán giả quốc tế. Vì vậy, đêm diễn tại Hà Nội lần này không đơn thuần là một concert kỷ niệm, mà còn nối tiếp hành trình phát triển của KOSMIK qua nhiều năm.

Một trong những thông tin đáng chú ý khác là bảng giá vé với 10 hạng, gồm 6 hạng ghế ngồi và 4 hạng đứng. Mức giá dao động từ 800.000 đồng đến 10 triệu đồng. Trong đó, Người Việt (VIP Lounge) có giá 10 triệu đồng, còn SpaceSpeakers (SVIP) ở mức 8 triệu đồng. Hanoi Flow được bán với giá 3,5 triệu đồng; Phố Cổ có giá 2 triệu đồng; Nem Chua Rán và Trà Đá cùng ở mức 1,5 triệu đồng. Với nhóm vé đứng, Home có giá 2,2 triệu đồng, Hoa Sữa 1,5 triệu đồng, Hương Ngọc Lan 1 triệu đồng và Băng Khuâng 800.000 đồng.

Sơ đồ chỗ ngồi

Quyền lợi từng hạng vé

Hai hạng vé cao nhất đi kèm nhiều quyền lợi như quà tặng độc quyền, đồ ăn thức uống, tham gia soundcheck, hi-touch và lối check-in riêng. Các hạng vé còn lại cũng có photocard, quà tặng và số lượng suất soundcheck giới hạn tùy theo từng loại. Vé presale dự kiến mở bán ngày 20/10/2026, trước đợt bán vé chính thức vào ngày 21/10/2026. VinWonders và Ticketbox là hai đơn vị phân phối được công bố.

Việc lựa chọn Hà Nội làm điểm dừng chân tiếp theo mang ý nghĩa đặc biệt với SpaceSpeakers, bởi đây là nơi tổ chức được thành lập năm 2011, khởi đầu từ một nhóm nghệ sĩ trẻ cùng đam mê hip-hop và âm nhạc điện tử. Sau 15 năm, SpaceSpeakers đã vươn mình trở thành một trong những tổ đội hip-hop nổi tiếng nhất tại Việt Nam, góp phần đưa nhiều nghệ sĩ như Touliver, Binz, Rhymastic hay SOOBIN đến gần hơn với công chúng. Sự ra đời của SS Label năm 2021 cũng đánh dấu bước chuyển mình từ một tổ đội underground thành mô hình hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp hơn.

Việc lựa chọn Hà Nội làm điểm dừng chân tiếp theo mang ý nghĩa đặc biệt với SpaceSpeakers, bởi đây chính là nơi tổ chức được hình thành từ năm 2011

Sau 15 năm, KOSMIK Live Concert 2026: Homecoming vì thế không chỉ là một đêm nhạc kỷ niệm, mà còn mang ý nghĩa trở về nơi khởi đầu. Khán giả có lý do chờ đợi màn hội ngộ của những thành viên đã cùng xây dựng SpaceSpeakers từ những ngày đầu, bên cạnh các nghệ sĩ thuộc thế hệ tiếp nối. Sau dấu mốc sân khấu quốc tế tại Las Vegas, câu hỏi được đặt ra là SpaceSpeakers sẽ kể lại hành trình 15 năm của mình trên sân khấu Hà Nội ra sao, cũng như những bất ngờ nào đang chờ đợi trong đêm diễn ngày 12/12.