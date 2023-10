Thu nhập của nghệ sĩ giải trí hàng đầu

Ngày 3/10, AllKpop đưa tin Kang Jung Hyun, thành viên Đảng Dân chủ làm việc trong Ủy ban Kế hoạch và Tài chính của Quốc hội Hàn Quốc, đã tiến hành thu thập thông tin để đưa ra báo cáo có tiêu đề “Tình trạng thu nhập của người nổi tiếng theo ngành nghề trong năm 2017 - 2021”. Những con số được liệt kê trong báo cáo lấy căn cứ từ dữ liệu từ Cơ quan Thuế Quốc gia tổng kết vào ngày 30/9.

Ngôi sao nhạc trot Lim Young Woong là một trong những ca sĩ có thu nhập cao nhất Hàn Quốc.

Một trong những điểm gây chú ý trong báo cáo là thu nhập hàng năm của 7.720 ca sĩ vào năm 2021 đạt 516 tỷ won (381 triệu USD). Thu nhập bình quân đầu người trong năm đó là khoảng 66,8 triệu won (49.400 USD).

Điều thú vị là 1% có thu nhập cao nhất nhóm (77 ca sĩ) tích lũy được số tiền khổng lồ 355,6 tỷ won (262 triệu USD), chiếm 68,9% tổng thu nhập ngành. Thu nhập trung bình của mỗi ca sĩ trong top 77 là 4,62 tỷ won (3,41 triệu USD).

Đối với nghề diễn viên, 1% ngôi sao hàng đầu bao gồm 160 cá nhân. Tổng thu nhập của họ vào năm 2021 lên tới 383 tỷ won (283 triệu USD), chiếm 48,6% thu nhập toàn ngành. Mỗi diễn viên trong top 1% kiếm được trung bình 2,27 tỷ KRW (khoảng 1,67 triệu USD) vào năm 2021.

Ở nghề người mẫu, có 9.536 cá nhân khai báo thu nhập vào năm 2021. Họ kiếm được 108 tỷ won (79,5 triệu USD) vào năm 2021, tương đương với thu nhập bình quân đầu người là 11,3 tỷ won (8.333 USD). 1% người mẫu hàng đầu kiếm được tổng cộng 43,4 tỷ won (32,1 triệu USD). Mỗi người trung bình kiếm được 453 triệu won (335.000 USD) vào năm 2021.

Song Hye Kyo và Kim So Hyun dẫn đầu trong danh sách diễn viên kiếm nhiều tiền nhất showbiz Hàn Quốc.

Ngoài các lĩnh vực giải trí truyền thống như âm nhạc, phim ảnh và thời trang, nghề YouTuber có thu nhập tăng lên rõ rệt. Theo thống kê do Han Byeong Do - thành viên khác trong Ủy ban Kế hoạch và Tài chính của Đảng Dân chủ cung cấp, tổng thu nhập của những người sáng tạo truyền thông cá nhân (YouTuber) trong năm 2021 là 858,9 tỷ won (633,4 triệu USD), tăng gấp 10 lần so với hai năm trước. Top 1% YouTuber nổi tiếng nhất mang về 240 tỷ won (176,8 triệu USD) trong một năm, chiếm 25% tổng thu nhập chung. Thu nhập trung bình hàng năm của mỗi YouTuber từ nhóm này là 713 triệu won (524.235 USD).

Khi YouTuber dần trở thành nghề nhiệp được yêu thích, cơ quan thuế bày tỏ mối lo ngại ngày càng tăng về khả năng trốn thuế.

Irene Kim nổi tiếng hàng đầu trong ngành người mẫu Hàn Quốc.

Theo AllKpop, Koreaboo