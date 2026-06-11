Thu nhập bình quân Việt Nam từng xếp thứ 172/178 trên thế giới, hiện nhảy vọt thế nào?

Hơn 30 năm trước, thu nhập bình quân Việt Nam đạt khoảng 170 USD, xếp thứ 172 trên thế giới.

Theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới (WB), năm 1993, thu nhập bình quân Việt Nam đạt khoảng 170 USD, xếp thứ 172/178 trên thế giới.

Đến năm 2023, thu nhập bình quân của Việt Nam đạt khoảng 4.150 USD, xếp thứ 116 trên thế giới. Theo đó, thu nhập bình quân Việt Nam năm 2023 đã tăng gấp hơn 24 lần, nhảy 56 bậc trên thế giới so với năm 1993.

Thu nhập bình quân Việt Nam giai đoạn 1993 – 2024. Nguồn: WB.

Dữ liệu mới nhất của WB cho thấy, đến năm 2024, thu nhập bình quân của Việt Nam đạt khoảng 4.490 USD, xếp thứ 112 trên thế giới. Theo đó, thu nhập bình quân Việt Nam năm 2024 đã nhảy 4 bậc trên thế giới so với năm 2023. Nếu so với năm 1993, thu nhập bình quân Việt Nam năm 2024 đã tăng gấp hơn 26 lần, nhảy 60 bậc trên thế giới.

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 diễn ra vào tháng 11/2025, Đảng ủy Chính phủ cho biết, năm 2025, Việt Nam đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu chủ yếu; quy mô nền kinh tế đạt khoảng 514 tỷ USD xếp thứ 32 thế giới; bình quân đầu người ước đạt khoảng 5.026 USD, thuộc nhóm các nước thu nhập trung bình cao (hoàn thành một trong những cột mốc lớn mà Đại hội XIII của Đảng đã đặt ra). Năm 2026, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người 5.500 USD.