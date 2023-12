Thủ lĩnh giáo phái biến thái trên phim Netflix tiếp tục tấn công tình dục nhiều tín đồ, bản án gây chấn động Hàn Quốc

Jeong Myeong Seok, người sáng lập giáo phái Cơ đốc khét tiếng JMS (Jesus Morning Start, hay còn gọi là Nhà thờ Providence), mới đây đã bị tòa kết án tù lần thứ hai vì tội tấn công tình dục.

Jeong Myeong Seok, thủ lĩnh giáo phái JMS

Năm 2018, Jeong được thả sau khi ngồi tù 10 năm vì tội lạm dụng tình dục và tấn công 4 tín đồ nữ của mình nhiều lần từ năm 2001 đến năm 2006. Tuy nhiên, ngay sau khi được thả tự do, người đàn ông này đã ngay lập tức tái phạm khi thực hiện các hành vi tấn công, lạm dụng tình dục trong chính nhà thờ của mình. Một trong những nạn nhân mới của hắn, Maple Yip, sau đó đã vạch trần tội ác của Jeong và trình bày chi tiết hơn trong loạt phim tài liệu In The Name Of God: A Holy Betrayal của Netflix.

Sau khi Maple Yip trình báo vụ hành hung của mình, Jeong ngay lập tức đã bị điều tra. Vào tháng 4, Viện kiểm sát quận Daejeon đã bổ sung cáo buộc về hàng loạt hành vi quấy rối tình dục và đưa lời khai sai sự thật của Jeong.

Tội ác của Jeong bị vạch trần trong loạt phim tài liệu của Netflix gây chấn động Hàn Quốc

Cáo buộc tình dục này được cho là do một tín đồ nữ từng bị Jeong quấy rối tại khu nhà của giáo phái tố cáo. Trong khi đó, Jeong cũng tiếp tục bị buộc tội đã lạm dụng và hành hung ba nạn nhân khác tới 23 lần trong khoảng thời gian từ tháng 2 năm 2018 đến tháng 9 năm 2021.

Ban đầu, bên công tố yêu cầu mức án 30 năm tù đối với thủ lĩnh giáo phái khét tiếng này và cho rằng bản án tù 10 năm trước đó không đủ ảnh hưởng đến xu hướng phạm tội của Jeong. Họ nói thêm rằng nhà thờ JMS đã lợi dụng đức tin của các nạn nhân, khiến họ phải chịu tổn thương nặng nề.

Bản án với các hành vi tấn công, lạm dụng của Jeong gây phẫn nộ tột độ

Ngày 22/12, KST, Đội hình sự số 12 của Tòa án quận Daejeon đã tuyên phạt Jeong Myeong Seok 23 năm tù vì hành vi ngược đãi và hành hung 3 nữ tín đồ của mình. Ngoài ra, mọi thông tin cá nhân của Jeong cũng sẽ được công bố công khai. Đồng thời, hắn cũng sẽ bị hạn chế việc làm tại các tổ chức liên quan đến trẻ em, thanh thiếu niên và người khuyết tật trong 10 năm, đeo thiết bị theo dõi trong vòng 15 năm sau khi được trả tự do.

Hiện tại, mặc dù khả năng phía Jeong kháng cáo quyết định này vẫn còn bỏ ngỏ nhưng cảnh sát cho biết rằng vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra và đã có thêm 18 nạn nhân đến trình báo vụ việc liên quan đến hành vi tấn công tình dục của Jeong.

Nguồn: Koreaboo