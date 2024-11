Thứ Lâm Tâm Như cầm trên tay gây bão mạng: Không uổng công cho con gái cưng học trường hơn 500 triệu đồng/năm

Chuyện dạy con của Lâm Tâm Như luôn thu hút nhiều sự chú ý. Giai đoạn đầu, nữ diễn viên Hoàn Châu Cách Cách gặp phải nhiều luồng ý kiến tiêu cực vì nuôi con gái xa hoa quá mức, nhưng về sau nhiều người lại lên tiếng ủng hộ quan điểm "nuôi con trai nghèo, nuôi con gái giàu" của cô.

Được biết, con gái Cá Heo Nhỏ của Lâm Tâm Như hiện đã 7 tuổi, qua một số bức ảnh bị lộ trên mạng xã hội, cô bé sở hữu vẻ ngoài nổi bật y hệt bố mẹ. Cá Heo Nhỏ được chăm chút rất kỹ và còn theo học tại một trường quốc tế đắt đỏ.

Cách đây một thời gian, Lâm Tâm Như bất ngờ gây bão mạng khi chụp ảnh khoe món quà được tự tay con gái làm tặng. Được biết, nhân "Ngày của mẹ", Cá Heo Nhỏ đã làm tặng mẹ một hộp quà, trông không chỉ đáng yêu mà còn ẩn chứa những bức thư với thông điệp ấm áp, biết ơn bên trong. Đáng chú ý, cô bé viết hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Lâm Tâm Như hạnh phúc khoe món quà của con gái

Trong một bức thư, Cá Heo Nhỏ viết: "Dear mom, thank you for always being my rock and my biggest supporter. I love you than words can say. May the lord bless you with love". (Tạm dịch: Mẹ thân yêu, con cảm ơn mẹ vì luôn là điểm tựa vững chắc và người ủng hộ con nhiều nhất. Tình yêu con dành cho mẹ không lời nào có thể diễn tả hết. Con cầu mong Chúa luôn ban cho mẹ thật nhiều yêu thương).

Những bức thu Cá Heo Nhỏ viết gửi mẹ

Ngoài những bức thư, Cá Heo Nhỏ còn khéo léo làm những món đồ thủ công từ lông vũ với nhiều hình dạng khác nhau, thể hiện cá tính và sự sáng tạo của mình. Dù tổng thể món quà trông có vẻ đơn giản, nhưng với một đứa trẻ, đây chắc chắn là tất cả tình cảm và tâm ý mà bé muốn gửi gắm đến mẹ. Rất nhiều cư dân mạng đã để lại lời khen và chúc mừng Lâm Tâm Như có cô con gái ngoan ngoãn, hiếu thảo.

Được biết, ngôi trường con gái Lâm Tâm Như theo học ở khu Thiên Mẫu, Đài Bắc. Học phí hàng năm rất cao, lên tới 720.000 Đài tệ (hơn 500 triệu đồng). Đây là nơi con cái của nhiều ngôi sao nổi tiếng theo học.

Học trường quốc tế đắt đỏ nên không khó hiểu khi Cá Heo Nhỏ chỉ mới 7 tuổi nhưng đã quen viết thư bằng tiếng Anh. Bên cạnh đó, nhiều người cũng thích thú khi biết được tên tiếng Anh của Cá Heo Nhỏ là Amelia.