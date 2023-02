Thu hút hơn 4.500 người tham gia, không gian triển lãm nghệ thuật đầy sắc màu của UNIQLO tại TP.HCM có gì đặc biệt?

Đối lập với vẻ đẹp lịch sử bên ngoài, không gian của Bảo tàng 35 tuổi đời nằm ngay vị trí trung tâm của TP. Hồ Chí Minh được thổi làn gió mới với những khu triển lãm mang đậm sắc màu của các thiết kế đặc trưng đến từ thương hiệu UNIQLO. Tinh thần "The Art Of Everyday Life" được thể hiện khéo léo, tinh tế từ vị trí sắp xếp các bộ sưu tập, đến các chủ đề của mùa mới, dẫn lối người tham quan đến trải nghiệm được tận hưởng trọn vẹn bằng tất cả các giác quan.

Đầu tiên, khách tham quan đã được thưởng thức những ly cà phê đậm đà thơm ngon, thích thú với khu vực UNIQLO Flower cùng những loại hoa đặc biệt xinh xắn được UNIQLO mang đến. Chỉ một góc nhỏ mở đầu hành trình trải nghiệm cũng đã thu hút đông đảo khách tham quan đến và sáng tạo nên những bức ảnh check-in cực ấn tượng.

"The Art of Design", một trong 3 khu vực đặc trưng tại Triển lãm Giới thiệu BST LifeWear Xuân/Hè 2023 của UNIQLO mang đến những trang phục có thiết kế thể hiện hài hòa triết lý LifeWear cùng thông điệp "The Art Of Everyday Life", tạo ấn tượng mạnh mẽ với sự góp mặt của BST UT với các mẫu áo thun in họa tiết độc đáo, và không thể thiếu các sáng tạo nằm trong BST Masterpiece – các thiết kế đi cùng năm tháng. Đông đảo khách tham quan đã thỏa sức tạo dáng tại khu vực này để chia sẻ sự hào hứng của mình.

Công nghệ và tính năng đã trở thành những từ khóa gắn liền với trang phục UNIQLO; do đó các khu vực trưng bày tại triển lãm không thể thiếu 2 công nghệ biểu tượng của UNIQLO trong mùa Xuân/Hè, đó là AIRism và UV Protection. Khách tham quan đã trực tiếp trải nghiệm, tìm hiểu những "bí mật" công nghệ "xịn xò" ẩn bên trong những trang phục mình mặc thường ngày để chống tia UV hay cảm nhận sự thoáng mát ở mọi hoạt động.

Không gian ấn tượng khác ở Triển lãm lần này của UNIQLO là "The Art of Colors" mở ra trước mắt khách tham quan những sắc màu xuân hè tràn đầy sức sống qua các thiết kế cơ bản, tinh tế và linh hoạt mà UNIQLO khéo léo đặt để vào các bối cảnh quen thuộc. Đặc biệt, sự xuất hiện của BST Uniqlo U mới nhất đã nhanh chóng trở thành "tâm điểm" với những khách hàng vốn dành sự ủng hộ và mong chờ rất lớn cho các thiết kế kết hợp đặc biệt giữa UNIQLO và NTK Christophe Lemaire.

Điều đặc biệt khác ở các Triển lãm của UNIQLO qua mỗi năm mà khách hàng rất chờ đón chính là các hoạt động workshop, talkshow chuyên đề thú vị. Với triển lãm lần này, nhằm mang đến góc nhìn đa dạng, có chiều sâu về chủ đề của BST mới, UNIQLO giới thiệu chuỗi Talkshow mang chủ đề "The Art of Everyday Life" cùng Hoa hậu H’Hen Niê.

Cùng với đó là workshop phong cách Xuân/Hè với các bí quyết kết hợp màu sắc và chọn trang phục cho mọi dáng người cùng Blogger Lê Hà Trúc, Stylist Monsimi.

Triển lãm Giới thiệu BST LifeWear Xuân/Hè 2023 bên cạnh việc tiếp cận khách hàng, người yêu thời trang qua những điểm chạm thể hiện sự kết hợp vô cùng tinh tế giữa nghệ thuật và thời trang, giữa nghệ thuật và cuộc sống, còn gợi mở đến khách tham quan nguồn cảm hứng sống và khám phá những vẻ đẹp đời thường giản đơn nhưng lại có sức ảnh hưởng to lớn đến phong cách của mỗi người.