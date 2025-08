Thu hồi loại gel nano bạc kháng khuẩn, làm sạch da không đạt chất lượng

Ngày 1/8, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Gel AG Nano TP Plus - Hộp 1 tuýp 20g. Trên nhãn ghi: Số tiếp nhận Phiếu công bố: 06/23/CBMP-HY; Số lô: 072024; NSX: 16/7/2024; HSD: 15/7/2027.

Sản phẩm Gel AG Nano TP Plus - Hộp 1 tuýp 20g.

Sản phẩm do Công ty TNHH dược mỹ phẩm Quang Xanh (Hưng Yên) sản xuất; Công ty cổ phần xuất nhập khẩu TH Pharma (Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Đây là sản phẩm dạng gel bôi, chứa các hạt nano bạc, giúp kháng khuẩn, làm sạch da...

Lý do thu hồi là mẫu kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật. Trước đó, hồi tháng 6, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm - Sở Y tế tỉnh Nghệ An lấy mẫu tại Nhà thuốc 365 (Nghệ An) để kiểm tra chất lượng.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các địa phương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm Gel AG Nano TP Plus - Hộp 1 tuýp 20g nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm. Tiến hành thu hồi lô và tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm nêu trên.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế Hà Nội và Hưng Yên giám sát Công ty cổ phần xuất nhập khẩu TH Pharma, Công ty TNHH dược mỹ phẩm Quang Xanh trong việc thực hiện thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm Gel AG Nano TP Plus - Hộp 1 tuýp 20g không đáp ứng quy định. Đồng thời, kiểm tra 2 công ty này trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm; xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành.

Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về Cục Quản lý Dược trước ngày 05/9/2025.