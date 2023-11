Thủ đô Ấn Độ bị ảnh hưởng bởi sương mù "nghiêm trọng" khi mùa đông đến

(Ảnh: Getty Images)

Thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã chìm trong sương mù ngày thứ hai liên tiếp do chất lượng không khí kém ở một số khu vực của thành phố đông dân với ước tính khoảng 35 triệu người này. Các chỉ số ô nhiễm cao được ghi nhận một ngày sau khi chỉ số chất lượng không khí (AQI) lần đầu tiên đạt mức nguy hiểm trong mùa đông này.



Bầu trời New Delhi đã chuyển sang màu xám đậm. New Delhi đã ghi nhận AQI là 466, theo dữ liệu do Ban Kiểm soát Ô nhiễm Trung ương công bố vào sáng 3/11. AQI trên 400 được coi là ở mức "nghiêm trọng". Ủy ban Ô nhiễm Ấn Độ đã cảnh báo rằng chất lượng không khí kém có thể ảnh hưởng đến những người khỏe mạnh và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe những người mắc bệnh nền. Người dân cho biết, họ bị các triệu chứng đau mắt, ngứa họng và khó thở.

Hôm 3/11, công ty giám sát IQAir đã báo cáo rằng các hạt bụi mịn trong không khí nguy hiểm nhất, PM2.5, có thể xâm nhập vào máu ở mức cao gấp gần 35 lần ngưỡng tối đa hàng ngày mà Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị.

Khi chất lượng không khí giảm mạnh ở một số khu vực của Delhi hôm 2/11, thủ hiến bang Arvind Kejriwal cho biết, tất cả các trường tiểu học sẽ vẫn đóng cửa trong hai ngày tới. Trong khi đó, Ủy ban Quản lý Chất lượng Không khí đã cấm các hoạt động xây dựng không thiết yếu và áp đặt những hạn chế đối với một số loại phương tiện ở Delhi như một phần trong kế hoạch hành động nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm không khí này. Những người bị phát hiện điều khiển phương tiện bị cấm tại các khu vực bị ảnh hưởng của thành phố sẽ bị phạt nặng.

(Ảnh: Anadolu Agency)

Các phương tiện truyền thông Ấn Độ cho rằng mức độ ô nhiễm gia tăng ở New Delhi là do "tốc độ gió thấp" và "sự xâm nhập của khói từ việc đốt rơm rạ". Vào thời điểm này trong năm, nông dân Ấn Độ thường đốt rơm rạ, phế thải nông nghiệp còn sót lại sau vụ thu hoạch tháng 10.

Thực trạng này diễn ra trước lễ hội Diwali của Ấn Độ, nơi những người vui chơi thắp đèn và kích nổ pháo. Tuy nhiên, năm nay, chính quyền New Delhi đã cấm đốt pháo với mục đích kiểm soát mức độ ô nhiễm. Lệnh cấm bao gồm việc sản xuất, lưu trữ, kích nổ và bán tất cả các loại pháo, kể cả pháo xanh, cho đến ngày 1/1/2024.

Chất lượng không khí là mối quan tâm lớn đối với thủ đô của Ấn Độ, đặc biệt là trong mùa đông, khi thành phố này bị bao phủ bởi sương mù dày đặc, hạn chế tầm nhìn và khiến người dân gặp nhiều nguy cơ sức khỏe khác nhau.

Theo cơ quan kiểm soát ô nhiễm Ấn Độ, đây là đợt ô nhiễm không khí tồi tệ nhất ở thủ đô kể từ năm 2020. Nguyên nhân là do việc sương mù hình thành tại thành phố này vào mỗi mùa đông khiến không khí giữ lại nhiều bụi hơn từ xây dựng, khí thải xe cộ và khói do đốt rơm rạ, gây nên tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng.

Thủ đô của Ấn Độ là siêu đô thị ô nhiễm nhất thế giới. Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học Chicago vào đầu năm nay, mức độ ô nhiễm tại đây cao hơn 25 lần so với hướng dẫn của WHO. Nghiên cứu cảnh báo rằng cuộc sống của người dân có thể bị rút ngắn 12 năm do chất lượng không khí kém, nhận định Ấn Độ là quốc gia phải đối mặt với "gánh nặng sức khỏe lớn nhất" do ô nhiễm không khí do số lượng lớn người dân bị ảnh hưởng bởi nồng độ ô nhiễm bụi mịn cao.