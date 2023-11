Thót tim với những siêu phẩm kinh dị “nặng đô” đổ bộ K+ cuối năm

Ám ảnh với series kinh dị cổ trang ăn khách nhất hiện nay - Tết Ở Làng Địa Ngục (Hellbound Village - 20h thứ 2, 3 hàng tuần trên kênh K+CINE và App K+)

Sau hai tập đầu khiến khán giả kinh hãi với hai cái chết khốc liệt đầy bí hiểm của kẻ hành nghề đồ tể Tứ Cháo Lòng (NSƯT Minh Tuấn) và cô vợ lẳng lơ của Tam Quỷ - Thị Tam (Thiên Tú), Tết Ở Làng Địa Ngục tiếp tục gieo chuỗi ác mộng khi Hạch (Bùi Quỳnh Như) bất ngờ chết đầy đau đớn, thân xác bị hàng trăm con cá chép đen đã thành tinh bu lại rỉa. Thế nhưng đó mới chỉ là màn "trả nghiệp" dạo đầu thay ông cha, như lão ăn mày què (NSƯT Phú Đôn) khẳng định dân làng Địa Ngục vẫn còn phải chết.

Nhân vật Hạch bị đàn cá chép rỉa thịt đầy kinh hãi

Ngoài "mời" khán giả ăn cái Tết sớm lạnh sống lưng với nhiều cảnh "đền tội" đẫm máu, Tết Ở Làng Địa Ngục còn tái hiện hàng loạt các phù thuật dân gian đáng sợ như rượu sọ người, hình nhân thế mạng, câu hồn, nhập xác... Với sự đầu tư bài bản từ câu chuyện tới bối cảnh, tạo hình, hoá trang và diễn xuất chắc tay của dàn diễn viên thực lực… bộ phim dài tập thứ 5 do K+ đầu tư sản xuất và sở hữu dưới thương hiệu K+ORIGINAL này hiện là series ăn khách nhất, liên tục đứng Top 1 phim xem nhiều nhất trên K+ và trên một nền tảng quốc tế khác.

Đón xem các "món" tiếp theo của "bàn tiệc" kinh dị Tết Ở Làng Địa Ngục sớm nhất lúc 20h thứ 2, 3 hàng tuần trên kênh K+CINE và App K+.

Dân làng Địa Ngục sẽ phải chứng kiến nhiều cái chết đau thương hơn nữa trong các tập sắp tới

Nghẹt thở với bom tấn kinh dị của đạo diễn đoạt giải Oscar - Chúng Ta (US - VOD App K+)

Chưa từng hạ nhiệt sau bốn năm ra mắt, siêu phẩm kinh dị được dàn dựng bởi bàn tay tài hoa của chủ nhân tượng vàng Oscar 2018 Jordan Peele - Chúng Ta (US) đã trở lại trên VOD App K+. Chúng Ta mang đến câu chuyện đầy ám ảnh, thông minh và không kém phần thời cuộc, kéo khán giả vào cuộc song đấu giữa gia đình Wilson cùng các "bản sao" song trùng chết chóc.

Khi bản chính - bản sao chiến đấu để bảo vệ sự tồn tại của chính mình

Phim không khiến người xem phải hoảng sợ với những cảnh kinh dị đầy máu me ghê rợn, thay vào đó là những tình tiết nhẹ nhàng nhưng đầy ám ảnh với những tội ác mà chính con người gây ra. Việc đặt các cặp nhân vật dung mạo y hệt nhưng thần thái trái ngược cạnh nhau khơi gợi cả sự tò mò lẫn nỗi sợ, sự khó hiểu trong tâm lý người xem xuyên suốt các cuộc gặp gỡ giữa bản chính - bản sao.

Tác phẩm từng khiến báo giới quốc tế tốn nhiều giấy mực về những ẩn dụ sâu xa mang tính đả kích xã hội, như vấn nạn Mole People - "người chuột chũi" ở New York hay kế hoạch "nắm tay dọc nước Mỹ" gây quỹ cho người vô gia cư.

Sởn gai ốc với siêu phẩm kinh dị nhiều màn hù dọa - Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm (Scary Stories To Tell In The Dark - VOD App K+)

Mọi chuyện bắt đầu vào đêm Halloween năm 1968, 4 người bạn rủ nhau đi khám phá ngôi nhà bỏ hoang được đồn đoán là nơi trú ngụ của hồn ma Sarah. Stella lén mang cuốn sách của Sarah về đọc và phát hiện cái chết của nhóm bạn được báo trước bằng nét chữ đẫm máu.

Gã hình nhân dị hợm hay bắt các nạn nhân thế chỗ

Phát huy dấu ấn phong cách của đạo diễn bậc thầy Guillermo Del Toro, Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm nhuốm màu kinh dị với nhiều màn hù dọa hết hồn: các con quái vật thay nhau xuất hiện, gã hình nhân bắt nạn nhân thế chỗ, nồi thịt hầm có ngón chân cái hay ổ nhện vỡ ra trên mặt.

Bên cạnh đó, phim cũng phơi bày mặt trái của truyền thông trong việc đổi trắng thay đen, biến người vô tội thành người có tội và ngược lại thông qua câu hỏi ngây thơ của cậu bé Chuck: "Nó được lên báo thì hẳn nó là sự thật nhỉ?"

Trước thềm cuối năm, khán giả có thể lựa chọn cách "tôi luyện" lòng dũng cảm với loạt siêu phẩm kinh dị khắp các kênh sóng K+, hoặc tha hồ "bung lụa" với loạt phim hành động đỉnh cao trên kênh K+ACTION như: Đội Cứu Hộ Bãi Biển (Baywatch - 9/11), Câu Chuyện Có Thật (True Story - 16/11), Án Mạng Lúc Hoàng Hôn (Sunset - 20/11)...

K+ không chỉ mang đến nội dung chất lượng mà còn dành tặng ưu đãi đặc biệt cho khách hàng với chương trình khuyến mại hấp dẫn lên tới 50% cả gói App K+ lẫn đầu thu.

K+ ưu đãi lớn trong tháng 11