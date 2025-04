Thót tim: Máy bay bốc khói đầy khoang khi hạ cánh, hành khách hoảng loạn nhảy ra cánh máy bay để thoát thân

Vụ việc xảy ra trên chuyến bay 5406 của American Eagle (thương hiệu của American Airlines, do PSA Airlines vận hành). Chuyến bay khởi hành từ sân bay quốc tế Charlotte Douglas (Bắc Carolina) đi Augusta (Georgia) vào thứ Ba, ngày 1 tháng 4. Chuyến bay dự kiến kéo dài 55 phút. Tuy nhiên, ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay khu vực Augusta lúc khoảng 9 giờ 50 phút sáng, máy bay đã phải sơ tán hành khách.

Một đoạn video do hành khách Sean O’Conor ghi lại cho thấy cảnh tượng hành khách rời khỏi máy bay CRJ-900 qua cửa thoát hiểm và bước ra cánh máy bay. Mọi người nhảy xuống đường băng, một số hành khách và phi hành đoàn giúp đỡ những người khác. Thậm chí có một hành khách còn bế theo chú chó của mình khi thoát hiểm.

Video do hành khách chuyến bay ghi lại

O’Conor chia sẻ trong video: "Đây là chuyến bay của chúng tôi đến Augusta và chúng tôi đã sơ tán, trèo ra cánh máy bay. Có mùi khét như phanh xe bị cháy hay gì đó, khói bốc đầy khoang. Có vẻ như mọi người đều an toàn, và, ừm, chào mừng đến với Augusta." Video cũng cho thấy cơ trưởng đang đứng trên đỉnh cầu thang được gắn sẵn ở cửa máy bay, nói chuyện với một người mặc áo khoác phản quang. Một nhóm người dường như đã được sơ tán đang đứng cách xa máy bay.

Phía American Airlines cho biết máy bay đã gặp "sự cố kỹ thuật sau khi hạ cánh an toàn xuống Augusta". Hãng hàng không cũng khẳng định trong một tuyên bố: "Tất cả hành khách đã xuống máy bay và được đưa đến nhà ga sân bay. Sự an toàn của khách hàng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi và chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này." Cục Hàng không Liên bang (FAA) cho biết họ đang điều tra vụ việc. Rất may, không có thương tích nào được báo cáo.

Sự cố này xảy ra chỉ ba tuần sau khi một chuyến bay khác của American Airlines cũng phải sơ tán hành khách qua cánh máy bay do khói bốc lên bao quanh máy bay. Chuyến bay từ Colorado đến Dallas đã phải chuyển hướng giữa chừng đến Denver và hạ cánh an toàn sau khi phi hành đoàn báo cáo về rung động động cơ. Theo FAA, trong khi đang di chuyển đến cổng, một động cơ của chiếc Boeing 737-800 đã bốc cháy. 172 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn đã được sơ tán, trong đó 12 người phải nhập viện với các chấn thương nhẹ.

