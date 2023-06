Thông tin thời tiết quan trọng trong những ngày thi tốt nghiệp THPT 2023

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, thời tiết tại Nam Bộ ngày 28-6 có mây thay đổi, ngày nắng. Mưa có xu hướng giảm nhẹ. Chiều và chiều tối có mưa dông diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thí sinh tại TP HCM đến điểm thi tốt nghiệp THPT

Cũng theo đơn vị này, nhiệt độ thấp nhất trong ngày hôm nay tại miền Đông phổ biến trong khoảng 24-26 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Miền Tây phổ biến trong khoảng 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.



Còn tại TP HCM, thời tiết có mây thay đổi. Ngày nắng. Chiều và chiều tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết những ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ (Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia)

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết bước sang ngày thi thứ hai của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (29-6), thời tiết tại Nam Bộ có mây thay đổi, ngày nắng; mưa dông xảy ra ở diện rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi.

"Thời kỳ từ ngày 29-6 đến ngày 2-7 mưa dông tăng hơn so với các ngày khác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh" - đơn vị này thông tin thêm.