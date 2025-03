Thông tin mới vụ chồng cầm gậy đánh đập vợ con trong bữa cơm

Ngày 26/3, Công an xã Hậu Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết, đơn vị này đã vào cuộc xác minh và có hình thức xử lý đối với vụ việc người chồng có hành vi đánh đập vợ con xảy ra 3 ngày trước trên địa bàn xã này.

N.T.H tại Công an xã Hậu Thành.

Cụ thể, sau khi xuất hiện đoạn video trên mạng xã hội, Công an xã Hậu Thành đã vào cuộc xác minh và xác định N.T.H. (trú xã Hậu Thành) là người chồng đã đánh đập vợ, con nên triệu tập lên trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an, H. khai vào trưa 23/3, anh ta đi làm và có uống rượu. Khi về nhà, do say rượu và xích mích nên H. đã không làm chủ được bản thân dẫn đến việc đánh đập vợ con. Cây gậy mà người đàn ông này dùng để đánh vợ là cán chổi làm bằng inox.

H. đánh đập vợ con khiến dư luận phẫn nộ.



Được biết, sau vụ việc, vợ con của H. bị bầm tím một số nơi trên cơ thể. Tuy nhiên người vợ từ chối giám định thương tật.

Sau khi lấy lời khai, xác minh sự việc, Công an xã Hậu Thành đã lập hồ sơ đề xuất Chủ tịch huyện Yên Thành ra quyết định xử lý hành chính mức 6,5 triệu đồng về hành vi cố ý gây thương tích đối với N.T.H.

Trước đó trên mạng xã hội facebook lan truyền một đoạn video dài hơn 1 phút ghi lại cảnh chồng đánh đập vợ con trong bữa cơm khiến dư luận phẫn nộ. Nội dung đoạn video thể hiện một cháu bé đang ngồi trước mâm cơm thì bị bố đi đến cầm gậy dài đập mạnh liên tiếp vào người. Phát hiện sự việc, người phụ nữ đang bế con nhỏ chạy đến can ngăn thì liền bị chồng đánh đập. Trong khoảng thời gian 1 phút, người đàn ông này tiếp tục dùng chân đạp mạnh vào đầu cháu nhỏ và cầm cây gậy đánh liên tiếp vào người phụ nữ đang bế con.

Theo lãnh đạo xã Hậu Thành, từ trước đến nay chính quyền địa phương chưa nhận được trình báo của người vợ về việc bị chồng hành hung, đánh đập.