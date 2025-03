Vụ người đàn ông lao vào đánh đập vợ con dã man ở Nghệ An: Động thái bất ngờ từ người vợ

Ngày 25/3, Công an xã Hậu Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) thông tin, liên quan video lan truyền trên mạng xã hội facebook việc người đàn ông đánh vợ con khiến cộng đồng hết sức bất bình, đơn vị này đã triệu tập đối tượng để làm rõ.

Theo thông tin trên Vietnamnet cho biết, tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thế Hoàng (SN 1986, trú thôn Sơn Thành, xã Hậu Thành) đã khai nhận về việc dùng cán chổi inox đánh vợ và các con.

Công an xã Hậu Thành triệu tập Hoàng làm rõ hành vi. Nguồn ảnh: Kinh tế & Đô thị

"Sáng hôm nay, công an xã đã triệu tập người chồng lên trụ sở để làm việc. Người này khai do say rượu nên đã đánh và chửi mắng vợ con, trước đó hai vợ chồng không phát sinh mâu thuẫn", lãnh đạo Công an xã Hậu Thành nói.

Cụ thể, Hoàng khai nhận vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày Hoàng đi uống rượu, về nhà trong tình trạng say xỉn, thấy vợ và 3 con đang ăn cơm, do bực tức vì con nhỏ không ăn cơm, khóc nên H dùng tay, chân và ống inox dùng làm cán chổi đánh đập con và vợ, gây thương tích.

Cũng theo lãnh đạo Công an xã, Hoàng đã nhận lỗi và xin giảm nhẹ hình phạt.

"Người vợ không yêu cầu giám định thương tật để khởi tố vụ án. Đơn vị đang xin ý kiến chỉ đạo của Công an tỉnh Nghệ An để xử lý theo quy định của pháp luật", lãnh đạo Công an xã Hậu Thành cho hay.

Trước đó, theo dõi đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, vào ngày 23/3, sau khi đi uống rượu về, thấy vợ con đang ngồi ăn cơm, Nguyễn Thế Hoàng dùng cán chổi inox đánh tới tấp vào người một đứa trẻ đang ngồi trước mâm cơm. Thấy chồng đánh con, chị H. lao vào căn ngăn cũng bị Hoàng dùng chổi inox đánh liên tục vào vùng đầu. Chưa dừng lại đó, người đàn ông này dùng chân đạp mạnh một đứa con khác ngã vào cửa.

Được biết, gia đình anh Hoàng có 4 người con, cháu nhỏ nhất mới sinh được gần 1 tuổi. Hằng ngày Hoàng làm nghề cắt thuê keo tràm, còn người vợ ở nhà chăm sóc các con.