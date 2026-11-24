Sáng sớm nay (24/11), không khí lạnh đã áp sát biên giới nước ta, miền Bắc vừa mưa vừa rét. Miền Trung từ chiều tối nay bước vào đợt mưa lớn diện rộng.

Trong sáng nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Đông Bắc Bắc Bộ, sau ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc có lúc có mưa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 10-30mm, riêng khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ cục bộ trên 70mm. Nền nhiệt giảm sâu. Nhiệt độ cao nhất hôm nay ở miền Bắc từ 19-22 độ, giảm khoảng 7-8 độ so với hôm qua.

Đêm nay và ngày mai (24/11) sẽ là thời gian rét nhất trong đợt không khí lạnh lần này với nhiệt độ thấp nhất đồng bằng Bắc Bộ xuống còn 14-17 độ, vùng núi Bắc Bộ 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 17-20 độ, vùng núi cao dưới 17 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông rải rác. Trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ.

Dự báo từ ngày 26/11, nhiệt độ khu vực miền Bắc tăng dần, trời chỉ còn rét về đêm và sáng. Hình thái thời tiết này có thể kéo dài nhiều ngày sau đó.

Miền Bắc vừa mưa vừa rét trong hôm nay (24/11).

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị hôm nay cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm. Trong ngày hôm nay nhiệt độ giảm dần. Nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 23-25 độ, từ đêm nay chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất khoảng 16-19 độ.

Tại Huế, Đà Nẵng và Đông Quảng Ngãi từ tối 24 đến đêm 25/11 có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 80-180mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Mưa lớn trong thời gian ngắn có khả năng gây ngập úng tại vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi.

Khu vực Đông Gia Lai (Bình Định cũ), Đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ), Khánh Hòa hôm nay ít mưa, nắng gián đoạn. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Dự báo từ khoảng đêm 27 đến ngày 30/11, khu vực từ Huế đến Khánh Hòa có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng, kèm theo nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

TPHCM ngày nắng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trời nắng, ít mưa còn duy trì ở Tây Nguyên, Nam Bộ đến khoảng 26/11. Trong các ngày 27-28/11, khu vực này có khả năng có mưa rào rải rác.