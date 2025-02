Thông tin mới nhất của sao nữ Vbiz bị trộm hành lý tại Ý: Quyết làm gấp 1 việc không ai ngờ tới

Vụ việc MC Thanh Thanh Huyền bị trộm cắp hành lý khi đang đi du lịch Ý nhận được sự quan tâm của cư dân mạng những ngày qua. Vào tối 8/2, nữ MC 9x đăng clip bật khóc nức nở, hoảng loạn vì gặp sự cố ở nước ngoài. Nhiều người cho rằng chắc hẳn cô để rất nhiều tài sản giá trị ở bên trong. Sau khi bị mất hành lý, Thanh Thanh Huyền cho biết đã trình báo cảnh sát dù hy vọng nhận lại vô cùng mong manh.

Vào sáng 11/2, Thanh Thanh Huyền đã đăng tải đoạn clip mới trên trang cá nhân tiết lộ việc làm sau khi mất hành lý chính là mua đồ trang điểm. "Không sao, make up lên và đi chơi tiếp thôi, nhiều khung cảnh đẹp vẫn còn đang chờ mình phía trước mà", cô viết. Trong clip, nữ MC sinh năm 1996 vẫn lộ diện tươi tắn và rạng rỡ. Sau khi trang điểm xong, Thanh Thanh Huyền tiếp tục đi check-in trải nghiệm tại các địa điểm nổi tiếng.

MC Thanh Thanh Huyền mua lại toàn bộ đồ trang điểm sau khi bị mất hành lý

Người đẹp sinh năm 1996 hiện tại đã lấy lại được tinh thần, lộ diện rạng rỡ

Sau khi trang điểm xong, cô còn tươi tắn check-in tại những địa điểm nổi tiếng ở nước ngoài

Thanh Thanh Huyền kể khoảnh khắc bị mất cắp đồ: "Trong một tích tắc, mình thấy người đàn ông đó định rút vali của mình nên đã nói với bạn cùng chạy ra vì thấy khả nghi. Nhưng trên đường chạy ra thì lối đi rất hẹp và đông người nên đến chỗ để vali dù cách không quá xa chỗ ngồi thì hành lý của mình cũng đã bị xách mất".

Cô cho biết bên trong hành lý có rất nhiều đồ giá trị, vật quan trọng với bản thân. "Khoảnh khắc đó thực sự quá bất ngờ, khiến Huyền không kìm được nước mắt. Một phần vì có những giấy tờ quan trọng như thẻ ngân hàng bị mất, một phần vì trong vali còn có trang sức quý giá và những kỷ vật mang ý nghĩa đặc biệt đối với Huyền. Là con gái, ở một nơi xa lạ lại gặp phải sự cố như vậy, Huyền không tránh khỏi cảm giác hoang mang và lo lắng", nữ MC cho hay.

Thanh Thanh Huyền từng bật khóc vì lo lắng, hoảng loạn khi bị mất hành lý ở Ý

Nữ MC sinh năm 1996 cho biết ngăn tủ đặt vali của cô bị hỏng khóa nên bị lấy mất

Cô đã đi trình báo với cảnh sát vụ việc này dù cơ hội nhận lại vô cùng mong manh

Thanh Thanh Huyền (sinh năm 1996, quê Khánh Hoà) được biết đến là MC song ngữ nổi tiếng, đặc biệt là khả năng dẫn các chương trình dài hơi mà không cần kịch bản. Cô cũng từng lọt top 15 "Hoa hậu Hoàn vũ 2015" và lọt top 20 chung cuộc Miss Charm - Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế 2023. Với bề dày thành tích trong suốt những năm tháng hoạt động và chăm chỉ cày job, Thanh Thanh Huyền được biết đến là "phú bà" khi sở hữu siêu xe, hay có bộ sưu tập đồ hiệu đắt đỏ từ nhiều nhãn hiệu nổi tiếng.

Trước đó, cô từng "gây sốt" với màn dẫn trôi chảy nội dung hơn 3.000 chữ, 75 tên riêng tại show thời trang Fashion Voyage the show 3 - Chasing The Sun năm 2021 mà không cần nhìn kịch bản. Thanh Thanh Huyền từng "cầm trịch" nhiều chương trình lớn như Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Hoa hậu Thể thao Việt Nam, chung kết The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ... Ở chương trình nào Thanh Thanh Huyền cũng nhận được nhiều bình luận tích cực.