Thông tin chính thức vụ đột kích kiểm tra vũ trường New MDM lớn nhất Hải Phòng

Theo thông tin từ Công an TP.Hải Phòng cho biết, khoảng 0h15 ngày 21/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng Công an thành phố tiến hành kiểm tra vũ trường New MDM (địa chỉ Lô 26D, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng).

Lực lượng Công an phát hiện 26 khách dương tính với chất ma tuý (Ảnh: Công an TP.Hải Phòng)

Lực lượng chức năng kiểm tra vũ trường MDM Hải Phòng (Ảnh: Fanpage Hải Phòng của tôi).

Tại thời điểm kiểm tra, vũ trường New MDM có 143 khách, 80 nhân viên. Qua kiểm tra nhanh, lực lượng Công an phát hiện 26 khách dương tính với chất ma tuý, đồng thời tạm giữ một số tang vật có liên quan.

Được biết, Trước khi bị kiểm tra, Fanpage của vũ trường New MDM đã đăng bài viết trên mạng xã hội giới thiệu DJ Thái Hoàng sẽ có mặt biểu diễn 20/11.

Trước đó, ngày 19/11, trên fanpage của vũ trường New MDM đã đăng tải bài viết thông báo nghiêm cấm tuyệt đối mọi hành vi sử dụng hoặc tàng trữ các chất ma túy tại vũ trường.

Thông báo trước đó trên fanpage của vũ trường New MDM.

"New MDM luôn cam kết xây dựng một môi trường giải trí lành mạnh, an toàn và văn minh. Vì vậy, chúng tôi nghiêm cấm tuyệt đối mọi hành vi sử dụng hoặc tàng trữ các chất ma túy tại Vũ Trường. Hãy cùng chúng tôi bảo vệ không gian giải trí sạch, nơi mọi khách hàng đều cảm thấy thoải mái và yên tâm tận hưởng từng khoảnh khắc.