Thông tin bất ngờ vụ chồng đánh đập vợ con thậm tệ giữa bữa cơm trưa ở Nghệ An

Liên quan đến đoạn clip người đàn ông dùng chổi inox đánh vợ con thậm tệ trong bữa cơm trưa xảy ra ngày 23/3 gây phẫn nộ dư luận, người chồng trong clip là Nguyễn Thế Hoàng (SN 1986, ở thôn Sơn Thành, xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An).

Tại cơ quan công an, Hoàng nhận lỗi, vì say rượu dẫn đến không kiểm soát được hành vi nên đã đánh vợ, con, xin được giảm nhẹ hình phạt. Dù bị đánh bầm tím cơ thể nhưng vợ của Hoàng từ chối giám định thương tật.

Hoàng ra tay không thương tiếc với vợ con khiến dư luận phẫn nộ.

Công an xã Hậu Thành đã lập hồ sơ đề xuất Chủ tịch huyện Yên Thành ra quyết định xử phạt hành chính đối với Hoàng về hành vi “Cố ý gây thương tích”, mức phạt là 6,5 triệu đồng.

Tuy nhiên chiều 27/3, trao đổi với báo VietNamNet, lãnh đạo Công an xã Hậu Thành thông tin lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo đơn vị tạm dừng việc đề xuất phạt hành chính với Hoàng để đưa các nạn nhân đi giám định thương tích. Sau đó, cơ quan chức năng mới đưa ra mức xử lý.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh Hoàng dùng cán chổi inox đánh nhiều lần vào lưng con gái khi cháu bé đang ngồi ăn cơm. Thấy chồng đánh con, vợ Hoàng ra can ngăn cũng bị chồng tát, đạp túi bụi, dùng gậy vụt vào đầu, người, mặc chị này đang bế con nhỏ. Một cháu bé khác can ngăn cũng bị Hoàng tát, đạp vào người không thương tiếc.

Cơ quan chức năng sẽ giám định thương tích của vợ con Hoàng, sau đó mới đưa ra mức xử lý đối với người đàn ông này. (Ảnh: Cơ quan công an)

Hành động của Hoàng khiến dư luận bức xúc, mong cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý nghiêm hành vi bạo lực gia đình.

Được biết, Hoàng và vợ kết hôn nhiều năm, có 4 đứa con, trong đó bé út chưa đầy 1 tuổi. Người đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội là em vợ của Hoàng do người này quá căm phẫn khi chứng kiến chị và các cháu chịu đòn roi.